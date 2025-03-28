自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》自律神經失調也可能會頻尿 醫說明3原因

2025/03/28 20:45

醫師指出，自律神經失調，可能導致神經信號傳遞失衡、膀胱逼尿肌過度活躍、儲尿與排尿反射失調；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，自律神經失調，可能導致神經信號傳遞失衡、膀胱逼尿肌過度活躍、儲尿與排尿反射失調；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自律神經失調除了讓情緒起伏、睡眠品質下降之外，還可能引發頻尿問題；對此，維尚泌尿科醫師白彞維說明，由於自律神經失調，可能導致神經信號傳遞失衡、膀胱逼尿肌過度活躍、儲尿與排尿反射失調，治療則首重調整生活作息，確保每天充足睡眠與均衡飲食，調節神經功能，讓生活回復自然節奏。

白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」發文表示，剛坐下又忍不住想跑廁所、常跑廁所導致工作分心、半夜有夜尿問題讓睡眠品質下降，也有可能是因為自律神經失調，可能原因有：

●神經信號傳遞失衡：自律神經失調可能讓大腦與膀胱之間的神經信號傳遞產生誤差、延遲，導致排尿反射啟動。

●膀胱逼尿肌過度活躍：由於自律神經失調，副交感神經可能因過度刺激膀胱逼尿肌，或是引發過度收縮，讓患者頻繁感到尿意。

●儲尿與排尿反射失調：交感神經原本應該在儲尿時發揮作用，但若其調節功能異常，就會影響膀胱的儲尿能力，導致患者在尿量還未累積足夠時就感覺需要排尿。

治療自律神經失調的頻尿

白彞維表示，對自律神經失調導致的頻尿問題，可在醫師指導下，選擇行為治療、物理治療與藥物控制，透過治療讓症狀逐步減緩，改善頻尿困擾，找回生活品質。

●行為治療：如膀胱訓練，能逐步延長排尿間隔，幫助重塑正常的膀胱排尿反射。

●物理治療：主要透過骨盆底肌肉運動和神經調節法。

1.骨盆底肌肉運動是透過訓練骨盆底肌肉的過程，可增強控制膀胱的肌肉力量，提升排尿控制力。

2.神經調節法是透過經皮脛神經電刺激（PTNS），用極細的電針，達到緩解頻尿和尿急的症狀。

●藥物治療：通常會以抗膽鹼或抗痙攣藥物作為治療，調節膀胱過度活躍的反應。

透過行為治療、物理治療、藥物治療能改善自律神經失調所發生的頻尿。（圖取自白彞維臉書）

透過行為治療、物理治療、藥物治療能改善自律神經失調所發生的頻尿。（圖取自白彞維臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中