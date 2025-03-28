健康網》自律神經失調也可能會頻尿 醫說明3原因

醫師指出，自律神經失調，可能導致神經信號傳遞失衡、膀胱逼尿肌過度活躍、儲尿與排尿反射失調；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自律神經失調除了讓情緒起伏、睡眠品質下降之外，還可能引發頻尿問題；對此，維尚泌尿科醫師白彞維說明，由於自律神經失調，可能導致神經信號傳遞失衡、膀胱逼尿肌過度活躍、儲尿與排尿反射失調，治療則首重調整生活作息，確保每天充足睡眠與均衡飲食，調節神經功能，讓生活回復自然節奏。

白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」發文表示，剛坐下又忍不住想跑廁所、常跑廁所導致工作分心、半夜有夜尿問題讓睡眠品質下降，也有可能是因為自律神經失調，可能原因有：

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●神經信號傳遞失衡：自律神經失調可能讓大腦與膀胱之間的神經信號傳遞產生誤差、延遲，導致排尿反射啟動。

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●膀胱逼尿肌過度活躍：由於自律神經失調，副交感神經可能因過度刺激膀胱逼尿肌，或是引發過度收縮，讓患者頻繁感到尿意。

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●儲尿與排尿反射失調：交感神經原本應該在儲尿時發揮作用，但若其調節功能異常，就會影響膀胱的儲尿能力，導致患者在尿量還未累積足夠時就感覺需要排尿。

治療自律神經失調的頻尿

白彞維表示，對自律神經失調導致的頻尿問題，可在醫師指導下，選擇行為治療、物理治療與藥物控制，透過治療讓症狀逐步減緩，改善頻尿困擾，找回生活品質。

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●行為治療：如膀胱訓練，能逐步延長排尿間隔，幫助重塑正常的膀胱排尿反射。

●物理治療：主要透過骨盆底肌肉運動和神經調節法。

1.骨盆底肌肉運動是透過訓練骨盆底肌肉的過程，可增強控制膀胱的肌肉力量，提升排尿控制力。

2.神經調節法是透過經皮脛神經電刺激（PTNS），用極細的電針，達到緩解頻尿和尿急的症狀。

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●藥物治療：通常會以抗膽鹼或抗痙攣藥物作為治療，調節膀胱過度活躍的反應。

透過行為治療、物理治療、藥物治療能改善自律神經失調所發生的頻尿。（圖取自白彞維臉書）

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