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健康網》防曬不只防曬乳！ 營養師推4營養素防曬黑

2025/04/04 14:09

營養師提到，透過適當攝取維生素A、C、E與omega-3等營養素，可幫助皮膚保濕、抗氧化，降低發炎，進而預防曬黑與曬傷。（圖取自freepik）

營養師提到，透過適當攝取維生素A、C、E與omega-3等營養素，可幫助皮膚保濕、抗氧化，降低發炎，進而預防曬黑與曬傷。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假天氣穩定，不少人趁出太陽時出門散步。時序即將進入夏日，陽光曝曬不僅會讓皮膚變黑，嚴重時還可能導致曬傷，造成紅腫、脫皮與疼痛等不適。除了防曬乳、遮陽用品外，飲食也是內外兼顧的重要關鍵。好食課營養師李宜樺Anna在臉書專頁網站分享，透過適當攝取維生素A、C、E與omega-3等營養素，可幫助皮膚保濕、抗氧化，降低發炎，進而預防曬黑與曬傷。

李宜樺指出，當皮膚長時間暴露於紫外線下，會產生自由基，進而造成細胞損害。為了減少傷害，黑色素細胞會產生黑色素來對抗自由基，這也是皮膚變黑的原因。然而，若日照過度，紫外線（UVB）將穿透皮膚表層，直接損害細胞DNA，導致細胞死亡，並引發發炎反應，進而出現紅腫、搔癢與疼痛等曬傷症狀，甚至嚴重時可能產生水泡。

李宜樺表示，均衡飲食可有效減少曬黑與曬傷風險，建議多攝取以下營養素。

維生素A

維生素A可幫助皮膚保濕，促進角質代謝，避免皮膚乾燥粗糙，富含於胡蘿蔔、地瓜、南瓜、肝臟、芒果及木瓜中。

維生素C

強力抗氧化，助減少紫外線傷害維生素C具抗氧化功效，可減少紫外線對皮膚的損害，並抑制黑色素生成，降低皮膚變黑機率，常見於芭樂、奇異果、小番茄、苦瓜及甜椒等水果與蔬菜。

維生素E

減少黑斑與暗沉維生素E能幫助對抗自由基，降低肌膚受損，並抑制黑色素沉澱，預防黑斑生成，杏仁、大豆、酪梨、花生、核桃等食物均含有豐富的維生素E。

omega-3

降低發炎緩解曬傷omega-3具有抗發炎與保水特性，能減輕曬傷嚴重程度，建議攝取鮭魚、鯖魚、魚油、亞麻籽油等富含omega-3的食材。

防曬傷的營養素。（圖取自好食課網站）

防曬傷的營養素。（圖取自好食課網站）

李宜樺提到，若不慎曬傷，可透過下列5飲食幫助修復皮膚，加速復原。

胡蘿蔔：胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，有助於維護肌膚健康，促進角質代謝，幫助皮膚快速修復，並提高保濕能力。

乳酸菌飲品：增強肌膚免疫力研究發現，乳酸菌發酵的牛奶可提升DNA修復能力，增強因紫外線受損的肌膚免疫力，減少發炎反應。

番茄：茄紅素為強效抗氧化物，可幫助維持肌膚健康改善發紅，減少紫外線對皮膚的傷害，建議與油脂一起烹調，如番茄拌炒，能提升茄紅素吸收率。

石榴汁：減緩發炎石榴及石榴汁富含多酚類物質，具有抗發炎作用，可幫助減少曬傷造成的嚴重發炎反應。

日曬乾香菇：補充維生素D可減少發炎，緩解曬傷引起的發炎反應，建議多攝取日曬乾香菇、鮭魚、蛋黃等食物，以幫助皮膚恢復健康。

李宜樺提醒，日常應多攝取蔬果，因其富含抗氧化劑與水分，可減少皮膚發炎並避免乾燥。此外，補充足夠水分有助於維持皮膚屏障功能，加速修復，並降低脫皮與乾燥不適。選擇未精製食物，如全穀類、堅果，能提供豐富維生素B群及膳食纖維，幫助新陳代謝並維持皮膚健康。

陽光曝曬不僅會讓皮膚變黑，嚴重時還可能導致曬傷，造成紅腫、脫皮與疼痛等不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

陽光曝曬不僅會讓皮膚變黑，嚴重時還可能導致曬傷，造成紅腫、脫皮與疼痛等不適。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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