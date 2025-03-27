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健康 > 心理精神

健康網》青少年螢幕看太久影響心理健康 專家：多運動可改善

2025/03/27 19:18

研究發現，使用螢幕（尤其是行動裝置）時間越多的青少年，其壓力與憂鬱的發生率越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，使用螢幕（尤其是行動裝置）時間越多的青少年，其壓力與憂鬱的發生率越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人的生活少不了螢幕，滑手機、用電腦、看電視都少不了跟螢幕長時間相處，而對於兒童來說，恐怕會影響他們日後的心理健康。芬蘭于韋斯屈萊大學與東芬蘭大學一項為期8年、追蹤187名青少年的研究發現，使用螢幕（尤其是行動裝置）時間越多的青少年，其壓力與憂鬱的發生率越高，不過可透過運動與減少壓力來改善這些狀況。

于韋斯屈萊大學運動與健康科學學院的資深講師伊羅・哈帕拉（音譯，Eero Haapala）表示，其實國際間有證據支持的建議，兒童和青少年的休閒螢幕時間，應限制在每天兩小時以內，但他認為，這樣算下來相當於一年中有一個月花在螢幕上，兩小時還是太久了。

同時研究指出，增加身體活動以及參與組織性運動，有助於降低壓力並減少憂鬱症狀。不過，身體活動對於減輕憂鬱症狀的影響，較螢幕使用時間來得弱。因此，看螢幕時間長，加上低身體活動的青少年，心理健康風險最大。

研究強調，應鼓勵青少年參與體育活動，並適度限制螢幕使用時間，可以有效預防未來的心理健康問題。哈帕拉認為，為了幫助青少年改變生活型態，從家庭到政策制定者，需要社會共同努力，都應該投入資源，推動兒童與青少年建立健康的生活方式，包括螢幕使用時間、足夠的身體活動、充足睡眠及營養均衡的飲食。

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