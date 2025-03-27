女性大腦抗老秘密？X染色體「沉睡基因」甦醒或成關鍵

為何女性老後腦力佳？新研究指出，X染色體「沉睡基因」甦醒或成關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕為何女性在老化時常展現更強的認知韌性？據《生活科學》（Live Science）報導，一項最新研究發現，女性X染色體上原本「沉默」的基因，可能在老年時重新活化，為大腦提供額外助力。這項研究以小鼠為模型，並輔以人類遺傳數據支持，於《科學進展》（Science Advances）期刊發表，為解開大腦老化性別差異之謎開啟新篇章。

科學家早就注意到，男女老化軌跡有所不同。女性雖平均壽命較長，但在多數失智症（阿茲海默症除外）的發生率卻低於男性；即便罹患阿茲海默症，女性存活期也往往較長。加州大學舊金山分校的馬嘉納·德克（Margaret Gadek）解釋，這種認知韌性背後原因複雜，除荷爾蒙影響外，性染色體（X與Y）的角色不容忽視。

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女性細胞通常帶有兩條X染色體，其中一條會隨機「沉默」（X-inactivation）以維持基因平衡。然而，部分基因能逃過沉默，甚至在老化過程中重新活化。由於男性僅有一條X染色體，這種現象主要見於女性。蓋德克團隊因此探究這些「甦醒基因」如何影響大腦老化。

研究透過基因工程小鼠模型，雜交不同亞種並操控雌鼠X染色體的沉默狀態，精確追蹤基因活化情形。他們分析了年輕與老年（約相當人類65歲）雌鼠的海馬迴（大腦記憶核心區域）中逾四萬個細胞的基因表現。結果顯示，老年雌鼠海馬迴有22個原沉默基因重新活化。哈佛醫學院副教授巴克利（Rachel Buckley）指出，這顯示X染色體對老化大腦的影響遠超預期，且部分基因可能具保護作用。

其中，PLP1基因尤為關鍵。它負責製造神經訊號傳遞的絕緣層：髓鞘（myelin），其功能衰退與認知退化息息相關。研究發現，老年雌鼠海馬迴的PLP1活性高於雄鼠；進一步實驗證實，人為提升PLP1表現後，不分雌雄，老年小鼠的學習與記憶力均顯著改善。比對人類腦組織數據（雖非海馬迴，但來自鄰近區域），也顯示老年女性PLP1活性高於男性，暗示此機制或許適用於人類。

蓋德克指出，未來需在失智症模型中驗證這一發現。巴克利則猜測，PLP1晚年活化可能彌補更年期雌激素下降造成的髓鞘損失，但這仍待證實。她提醒，從小鼠推論至人類需謹慎，且Y染色體對男性大腦老化的影響也值得關注。蓋德克強調，研究性染色體不只是女性議題，而是為認知老化提供普世洞見，「因為我們都有一條X染色體」。

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