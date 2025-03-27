超高齡時代來臨！基隆市推銀髮族防災教育 確保長者安全

長輩們專心聽取課程，萬一遇到災害時，才知如何應對。（記者吳昇儒翻攝）

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕據內政部統計顯示，截至去（2024）年6月底止，基隆市65歲以上人口比例為20.8%，已進入「超高齡社會」。為了讓高齡者遇到緊急狀況發生時能迅速應對，減少災害衝擊，特別推出銀髮族防災教育。自3月25日起，將陸續舉辦高齡者防災教育訓練，保護高齡者安全。

基隆市消防局指出，據數據統計，5位基隆市民中就有一位是高齡者，隨著氣候變遷加劇，颱風、洪水等極端氣候災害發生頻率與強度逐年升高，高齡者因生理機能退化、行動不便及社會支持系統相對薄弱，在災害應變與避難過程中面臨更高風險。

請繼續往下閱讀...

為了在災害發生時，有效保護高齡者，消防局推出銀髮族防災教育課程。課程中集中在「高齡者防災風險與挑戰」、「防災教育與應變準備」及「強化高齡者防災韌性」三大主題。

消防局長游家懿指出，高齡者遇到災害時，會出現移動困難、撤離時間較長且耗費體力的情形；且要依賴醫療器材、電力供應及慢性病藥物等；應變能力降低，易受環境變化影響等挑戰。

故高齡者應隨身攜帶通訊設備、醫療用品、基本補給及輔助器具，並提前規劃避難策略。更重要的是，當預測災害可能會來臨的時候，提早一兩天先行異地避難。如果遇到緊急淹水時，快速的往樓上垂直避難，會比移動到其他場所水平避難更有效率。

希望透過防災教育宣導方式，由家屬及居住社區協助建立高齡者個人防災計畫，確保災害發生時，維護高齡者安全。

基隆市消防局推銀髮族防災教育，確保長者安全。（記者吳昇儒翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法