自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

台北市239個路口建置緊急優先號誌 節省黃金救護時間42秒

2025/03/27 14:02

救護車（紅圈處）經過路口時，若沒有緊急優先號誌，其他車輛就必須超出路口範圍讓道。（記者林承鴻攝）

救護車（紅圈處）經過路口時，若沒有緊急優先號誌，其他車輛就必須超出路口範圍讓道。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市自2023年起建置緊急車輛優先號誌，目前涵蓋全市前10大送醫醫院如台大醫院、榮總等周邊239個路口。當救護車和消防車接近這些路口時，系統預測抵達路口時間，即會執行「綠燈延長」或「紅燈縮短」，平均可節省救護時間42秒，每月服務約3000趟次，減少交叉路口救護車事故62.5%。

北市交通控制中心主任吳育緯說明，透過救護車和消防車每秒回傳GPS資料，交控中心可即時掌握車輛位置和行駛狀況，系統239處路口設有監控圍籬區域，當救護車和消防車經過監控區域時，號誌就可以即時調整，將路口綠燈延長，或截斷紅燈，以紓解排隊擁塞車流。

根據統計，每延遲1分鐘急救，存活率就會降低7%至10%。北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平指出，一趟完整的緊急救護過程，從出勤到將病患送達醫院，大約需要8分鐘左右，透過緊急優先號誌，可以減少救護車輛在交通路程中約42秒的時間，救護救災效率顯著提升。

此外，緊急優先號誌也提高救護車的行車安全，顏富平說，救護車最容易發生車禍事故的地點是在十字路口，萬一救護車在路上跟其他車輛做碰撞，就必須從更遠的地方去調救護車將傷患接手送到醫院去，延誤救援時間。透過緊急優先號誌，消防車、救護車在交叉路口發生車禍事故件數從2023年的16件，大幅降低為2024年的6件。

吳育緯說，這套系統的服務對象是台北市消防局的所有消防車與救護車，總計約300輛，數量是目前台灣各縣市中最多的，未來會依實際情況檢討是否需要擴大。交通局與消防局將持續評估系統的運作情況，如果發現有其他路段經常遇到塞車等情形，消防局會將相關資料提供給交通局，共同研究是否有擴大或精進的可能性。

救護車和消防車每秒回傳GPS資料，交控中心可即時掌握車輛位置和行駛狀況，預測車輛抵達路口時間。（台北市交通局提供）

救護車和消防車每秒回傳GPS資料，交控中心可即時掌握車輛位置和行駛狀況，預測車輛抵達路口時間。（台北市交通局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中