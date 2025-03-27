台北市239個路口建置緊急優先號誌 節省黃金救護時間42秒

救護車（紅圈處）經過路口時，若沒有緊急優先號誌，其他車輛就必須超出路口範圍讓道。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市自2023年起建置緊急車輛優先號誌，目前涵蓋全市前10大送醫醫院如台大醫院、榮總等周邊239個路口。當救護車和消防車接近這些路口時，系統預測抵達路口時間，即會執行「綠燈延長」或「紅燈縮短」，平均可節省救護時間42秒，每月服務約3000趟次，減少交叉路口救護車事故62.5%。

北市交通控制中心主任吳育緯說明，透過救護車和消防車每秒回傳GPS資料，交控中心可即時掌握車輛位置和行駛狀況，系統239處路口設有監控圍籬區域，當救護車和消防車經過監控區域時，號誌就可以即時調整，將路口綠燈延長，或截斷紅燈，以紓解排隊擁塞車流。

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根據統計，每延遲1分鐘急救，存活率就會降低7%至10%。北市消防局救災救護指揮中心主任顏富平指出，一趟完整的緊急救護過程，從出勤到將病患送達醫院，大約需要8分鐘左右，透過緊急優先號誌，可以減少救護車輛在交通路程中約42秒的時間，救護救災效率顯著提升。

此外，緊急優先號誌也提高救護車的行車安全，顏富平說，救護車最容易發生車禍事故的地點是在十字路口，萬一救護車在路上跟其他車輛做碰撞，就必須從更遠的地方去調救護車將傷患接手送到醫院去，延誤救援時間。透過緊急優先號誌，消防車、救護車在交叉路口發生車禍事故件數從2023年的16件，大幅降低為2024年的6件。

吳育緯說，這套系統的服務對象是台北市消防局的所有消防車與救護車，總計約300輛，數量是目前台灣各縣市中最多的，未來會依實際情況檢討是否需要擴大。交通局與消防局將持續評估系統的運作情況，如果發現有其他路段經常遇到塞車等情形，消防局會將相關資料提供給交通局，共同研究是否有擴大或精進的可能性。

救護車和消防車每秒回傳GPS資料，交控中心可即時掌握車輛位置和行駛狀況，預測車輛抵達路口時間。（台北市交通局提供）

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