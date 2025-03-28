健康網》芹菜葉苦不好吃？ 農業部教「3料理」美味入菜

農糧署提及，芹菜梗富含膳食纖維、蛋白質及鉀等營養；芹菜葉則富含葉酸及維生素，營養滿滿；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芹菜葉子味道苦澀，多數人只會選擇葉柄入菜，品嘗甜脆口感；對此，農糧署表示，芹菜葉富含葉酸及維生素，可透過不同料理方式，作為配料入湯、煎蛋、涼拌都適合，營養美味全兼顧！

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，台灣芹菜品種眾多，外型口感也略有差異，常見有白梗芹菜、青梗芹菜、西洋芹及山芹菜（鴨兒芹）等品種。

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農業部提到，芹菜梗口感甜脆；示意圖。（資料照）

芹菜全身都是寶！農糧署提及，芹菜梗口感甜脆，富含膳食纖維、蛋白質及鉀等營養；芹菜葉則富含葉酸及維生素，可透過不同料理方式，作為配料、煎蛋涼拌都適合，營養美味全兼顧：

●煎蛋：芹菜葉切碎後倒入雞蛋中，搭配米酒、胡椒鹽拌勻，小火慢煎至金黃，便能製成家常風味的煎蛋。

●配料：芹菜葉切碎後，可加入湯內、泡麵或粥中，甚至是用於醬燒魚中，皆可增色添香。

●涼拌：芹菜葉無須特別切碎，只需快速汆燙後冰鎮，並搭配與醋、鹽、糖和蒜末拌勻調味，便可做成酸甜開胃的「涼拌菜」。

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