全球首例！基因改造豬肝成功移植人體 震撼醫界存活10天

中國醫療團隊去年進行一項突破性手術，將基因改造的豬肝移植至一名腦死患者體內，該器官成功運作10天，未出現免疫排斥或發炎反應。（圖翻攝自X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國醫療團隊去年進行一項突破性手術，將基因改造的豬肝移植至一名腦死患者體內，該器官成功運作10天，未出現免疫排斥或發炎反應。研究團隊表示，這是全球首例豬肝移植至人體的案例，為未來器官移植帶來新契機。

綜合外媒報導，這項手術於去年3月在中國一所醫院進行，患者為一名50歲腦死男性。研究團隊對豬肝進行了六項基因編輯，以降低人體免疫排斥風險並提升器官相容性，使其更接近人類肝臟。

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在為期10天的試驗中，豬肝成功產生膽汁與白蛋白，展現出驚人的生理機能。牛津大學移植專家弗里德表示，豬肝的運作狀況令人振奮，顯示出其作為「過渡器官」的潛力，或可用於等待移植的患者，甚至短期支撐肝功能衰竭者的生命，以讓患者自身肝臟有機會恢復。

這項研究源於全球器官移植的迫切需求。美國目前有超過10萬人等待器官移植，異種移植技術被視為解決器官短缺問題的重要突破。研究團隊負責人王琳教授表示，這次試驗的主要目標，是驗證豬肝是否能在人體內發揮正常功能。早在2013年，該團隊便曾成功將豬肝移植至猴子體內，並讓其存活14天。

不過，移植試驗僅持續10天，尚無法確定豬肝是否能長期支持嚴重肝功能衰竭患者。麻省總醫院外科主任沙阿指出，儘管近年來豬腎與豬心的異種移植已有重大進展，但肝臟移植仍面臨更大挑戰，未來仍需進一步研究與臨床試驗。

此外，研究團隊透露，他們已進行另一例豬肝移植試驗，但詳細情況尚未對外公開。這項技術能否真正改變全球器官移植現狀，仍有待更多實驗與驗證。

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