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健康網》狼瘡病友禁吃光敏感食物？ 醫：防曬更重要

2025/03/27 18:27

研究顯示，需一次攝取高達10毫克的呋喃香豆素才可能引發光敏感反應，因此對於狼瘡病友來說，防曬才是關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，需一次攝取高達10毫克的呋喃香豆素才可能引發光敏感反應，因此對於狼瘡病友來說，防曬才是關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅斑性狼瘡患者有很高的比例有光敏感症狀，食用「光敏感食物」會擔心增加症狀或誘發狼瘡症狀，不過台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵提醒，對於狼瘡病友而言，與其擔心飲食，更應該注重「防曬」，因為陽光曝曬才是誘發病情的主要因素。

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」指出，光敏感症狀主要包括皮膚曝曬陽光後容易出現皮膚紅、痛、癢、發疹、脫皮，或甚至出現疲倦、發燒等全身性症狀。另外，UVA和UVB的紫外線，可以誘發紅斑性狼瘡患者產生免疫反應出現皮膚病變發作。所以曬太陽是出現「光敏感症狀」，或是誘發「紅斑狼瘡的皮膚病變」，也有少數情況會誘發紅斑性狼瘡的全身性症狀。

醫師指出，植物中的呋喃香豆素可以造成光敏感症狀，但對於狼瘡病友而言，與其擔心飲食，更應該注重「防曬」；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，植物中的呋喃香豆素可以造成光敏感症狀，但對於狼瘡病友而言，與其擔心飲食，更應該注重「防曬」；示意圖。（圖取自freepik）

許伯爵表示，植物中的呋喃香豆素可以造成容易有光敏感症狀，在飲食中含有呋喃香豆素的包括柚子、葡萄柚、柳丁、萊姆、檸檬等柑橘類以及芹菜、胡蘿蔔、九層塔等。

許伯爵提到，研究顯示，需一次攝取高達10毫克的呋喃香豆素才可能引發光敏感反。以呋喃香豆素含量較高的芹菜為例，需一次攝取300c.c.的純芹菜汁，才會達到10毫克的呋喃香豆素。以含呋喃香豆素濃度高的水果橘子為例，吃個2-3顆也都還達不到10毫克的呋喃香豆素。

許伯爵表示，「光敏感食物」對於狼瘡病友的重點，更重要的是「光」而不是「食物」，減少陽光曝曬比少吃光敏感食物重要太多了。在室內適量食用光敏感食物不會對病情造成影響，真正需要擔心的是戶外陽光曝曬。

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