健康網》拔罐止痛好舒暢 中醫提醒膚況差不適合

中醫提醒，皮膚不好、有濕疹、容易瘀青、皮膚會起水泡的人不適合拔罐；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從國際運動賽事又風行回來的拔罐，是不少運動員、上班族紓壓的選擇；不過，風澤中醫診所副院長郭懿潔提醒，皮膚不好、有濕疹、容易瘀青、皮膚會起水泡的人不適合拔罐，若不知道自己皮膚狀況如何，可以先從5-10分鐘開始拔起。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，拔罐是將空氣從杯子中抽出造成負壓，是促進局部血循很好方式，但如果皮膚太乾，罐子可能會吸不上去，就算吸上去了，也一直掉下來，另外因為拔罐容易造成皮膚的壓力，本身有皮膚濕疹、容易瘀青、起水泡的人恐怕也不適合。

請繼續往下閱讀...

拔罐原理

●促進血液循環：拔罐產生的負壓會使微血管擴張，增加血流量，改善局部組織的循環，並促進新陳代謝。

●加速修復與消炎：增加白血球與巨噬細胞的靠近，幫助清除受損組織與發炎物質，促進細胞再生。

●調節神經及止痛：神經反射機制影響大腦與脊髓，降低疼痛感受，提高內啡肽分泌，幫助止痛。

中醫指出，拔罐原理有：促進血液循環、加速修復與消炎、調節神經及止痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

乾拔罐與濕拔罐

●乾拔罐：純負壓吸附，優點無創傷，較果較佳也比較溫和，但留罐時間長，可能產生水泡或瘀血。

●濕拔罐：刺絡放血後拔罐，優點在於化瘀強，適用於頑固頭痛與血瘀體質，需要專業人士操作，存在感染風險。

郭懿潔指出，拔罐可以應用在肩頸痠痛、腰痛關節痛、腹脹、消化不良、感冒、咳嗽、哮喘、神經緊張、焦慮失眠、痛經、月經不調這些狀況。不過要注意拔罐時間（建議5-15分鐘，避免過久導致水泡或瘀血）、避免空腹或過飽時拔罐（容易導致頭暈或不適）、拔罐時避免受涼（皮膚毛孔擴張應注意保暖）、濕拔罐須注意消毒（避免感染，確保器具乾淨衛生）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法