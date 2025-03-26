健康網》宜蘭「涮樂和牛」82人上吐下瀉 驗出諾羅病毒

「涮樂和牛」羅東店上吐下瀉延燒累計82人發病，5名廚師驗出諾羅病毒陽性。（資料照，記者王峻祺攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「涮樂和牛」宜蘭羅東店近日傳出82人上吐下瀉，為宜蘭今（2025）年首起食品中毒案。疾管署昨（25）日表示，已驗出10人有諾羅病毒，包含5名廚師，但廚師皆自述無症狀。諾羅病毒只需極少病毒量即可傳染，過去曾發生餐飲業多名人員檢出情形。宜蘭縣衛生局也在25日說明，82人中有44人就醫，無人住院。該餐廳復業時間未定。

另外，宜蘭也在今（26）日下午傳出腹瀉群聚：一家老字號餐廳傳出不少顧客用餐後不適，衛生局在今日上午前往稽查時，發現業者有缺失；同時疫調後發現11人不適，5人就醫後返家。同時有1人用餐當晚腹瀉，不排除腹瀉群聚。

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疾管署表示，預防諾羅病毒，需注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包含：幫嬰幼兒或老年人更換尿布、處理排泄物），皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

為預防疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面；病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。清潔環境時，需使用較高濃度的稀釋漂白水。

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