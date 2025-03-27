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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡護心、防腸癌！ 醫揭「黃金飲用量」

2025/03/27 06:30

醫師表示，咖啡富含綠原酸、多酚等天然抗氧化劑，能有效降低體內慢性發炎，能降低癌症復發機率，也能穩定心律、維持血管彈性；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，咖啡富含綠原酸、多酚等天然抗氧化劑，能有效降低體內慢性發炎，能降低癌症復發機率，也能穩定心律、維持血管彈性；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上1杯咖啡是許多人的日常，喝太少不提神，喝太多又怕心悸。究竟1天建議量是多少？台北榮總遺傳優生科主任張家銘彙整國外研究表示，咖啡富含天然抗氧化劑，能降低體內慢性發炎，使心臟病與大腸癌風險下降，不過，咖啡不是喝越多越好，而是適量即可，也就是450到500c.c.之間，有益於身體健康。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文指出，近幾年有2篇重量級的研究，首次清楚地指出咖啡健康效益的「U型曲線」。其中1篇來自荷蘭的研究，追蹤1719名大腸癌患者超過6年，發現每天喝3到5杯咖啡（以荷蘭標準每杯125c.c.計算），可明顯降低癌症復發與死亡的風險。

另1項使用英國生物資料庫（UK Biobank）的大型研究，長達12年追蹤也發現，每天喝2到3杯咖啡（每杯150c.c.計算），能明顯降低心律不整、心血管疾病與全因死亡率。

張家銘總結，以上2篇研究不約而同地指向1個共同的結論，便是咖啡並非越多越好或越少越佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，450到500c.c.之間最健康。

醫師提醒，每天適量喝咖啡，能穩定地發揮這些好處，相對地，喝太多反而可能產生過度刺激，出現心悸或失眠；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，每天適量喝咖啡，能穩定地發揮這些好處，相對地，喝太多反而可能產生過度刺激，出現心悸或失眠；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

適量咖啡「抗發炎」護身體健康

為何適量飲用咖啡有益身體健康？張家銘說明，現代人受到生活壓力、不健康飲食或環境因素，很容易引起細胞內慢性發炎，而慢性發炎就像「基因開關」被錯誤地打開，讓細胞容易老化或癌變。恰好咖啡富含綠原酸、多酚與鎂離子等天然抗氧化劑，能有效降低體內慢性發炎，從而降低癌症復發機率，也能穩定心律、維持血管彈性。

張家銘提醒，每天適量喝咖啡，能穩定地發揮這些好處，相對地，喝太少作用不明顯，喝太多反而可能產生過度刺激，出現心悸或失眠，這就是所謂的「U型曲線效應」。

優先選擇黑咖啡 建議早上喝

張家銘指出，研究建議優先選擇新鮮研磨的黑咖啡，其多酚與抗氧化成分含量較高，保護效果較明顯，另外，也應避免添加過多的糖或奶精，保持咖啡的天然風味，就能獲得健康上的最佳效益。

至於喝咖啡的時機，張家銘建議選在上午，因此時為人體代謝與排毒最旺盛的時候，能更有效發揮咖啡中的抗氧化作用，同時避免下午或晚上飲用過量，影響睡眠品質。

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