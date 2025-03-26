喝水也胖？45歲媽靠這2招 9個月瘦18公斤！

台中一名45歲媽媽，原本體重達83.9公斤（左），透過靈活飲食與科學藥物，9個月大減18.4公斤（右）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名45歲的媽媽，長期被體重問題所困擾，嘗試了各種減重方法，甚至成藥輔助，卻總是徒勞無功。抱著想讓身體更好，更能陪伴孩子的想法，前往醫院 「減重特診」求助，透過靈活飲食與科學藥物減重，調整飲食方式，9個月就讓體重從83.9公斤減到65.5公斤，大減了18.4公斤，腰圍也縮小了16公分，重拾健康自信。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀表示，這名媽媽年輕時赴美留學，並在當地生活多年，體態在當地屬中等，返台後因審美標準不同，體重深深困擾著她，為了減重嘗試過168間歇性斷食、節食、運動等方法，也曾借由成藥輔助，但效果都有限，還出現心悸、無力、疲憊等副作用，無奈表示：「覺得自己是喝水也會胖的體質，看到別人輕鬆瘦下來，心裡真的很挫敗」。

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彭馨儀表示，真正有效的減重不是簡單的少吃多動，而是結合「靈活飲食」與「科學藥物」，根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。這名媽媽喜歡喝可樂、吃外食、消夜，因此建議她調整飲食，除多吃蔬菜，以低脂高蛋白，例如海鮮類的透抽來增加飽足感。另外，以幾乎無熱量的天然甜味劑「阿洛酮醣」加入飲料代替含糖飲料，加上以自己調理的食物取代外食，並戒掉消夜、晚上7點過後不進食、減少外食，搭配藥物輔助，經過逐步調整，順利達到減重目標。

彭馨儀指出，過於極端的減重方式往往適得其反，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續的效果。這位媽媽的體重，9個月後從原本的重度超標，成功減少了18.4公斤，減重幅度高達22%，腰圍也縮小16公分，成果讓她滿意。

彭馨儀表示，這名媽媽減重後，不但體態變輕盈，氣色也比過去更好，建議有類似困擾的朋友應尋求專業協助，才能有效達成體重管理目標。

彭馨儀醫師指出，減重不是簡單的少吃多動，而是根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。（記者陳建志攝）

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