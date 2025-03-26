自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

喝水也胖？45歲媽靠這2招 9個月瘦18公斤！

2025/03/26 14:59

台中一名45歲媽媽，原本體重達83.9公斤（左），透過靈活飲食與科學藥物，9個月大減18.4公斤（右）。（記者陳建志翻攝）

台中一名45歲媽媽，原本體重達83.9公斤（左），透過靈活飲食與科學藥物，9個月大減18.4公斤（右）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名45歲的媽媽，長期被體重問題所困擾，嘗試了各種減重方法，甚至成藥輔助，卻總是徒勞無功。抱著想讓身體更好，更能陪伴孩子的想法，前往醫院 「減重特診」求助，透過靈活飲食與科學藥物減重，調整飲食方式，9個月就讓體重從83.9公斤減到65.5公斤，大減了18.4公斤，腰圍也縮小了16公分，重拾健康自信。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀表示，這名媽媽年輕時赴美留學，並在當地生活多年，體態在當地屬中等，返台後因審美標準不同，體重深深困擾著她，為了減重嘗試過168間歇性斷食、節食、運動等方法，也曾借由成藥輔助，但效果都有限，還出現心悸、無力、疲憊等副作用，無奈表示：「覺得自己是喝水也會胖的體質，看到別人輕鬆瘦下來，心裡真的很挫敗」。

彭馨儀表示，真正有效的減重不是簡單的少吃多動，而是結合「靈活飲食」與「科學藥物」，根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。這名媽媽喜歡喝可樂、吃外食、消夜，因此建議她調整飲食，除多吃蔬菜，以低脂高蛋白，例如海鮮類的透抽來增加飽足感。另外，以幾乎無熱量的天然甜味劑「阿洛酮醣」加入飲料代替含糖飲料，加上以自己調理的食物取代外食，並戒掉消夜、晚上7點過後不進食、減少外食，搭配藥物輔助，經過逐步調整，順利達到減重目標。

彭馨儀指出，過於極端的減重方式往往適得其反，透過這種個別化、系統化的課程才能讓身體適應，達到可持續的效果。這位媽媽的體重，9個月後從原本的重度超標，成功減少了18.4公斤，減重幅度高達22%，腰圍也縮小16公分，成果讓她滿意。

彭馨儀表示，這名媽媽減重後，不但體態變輕盈，氣色也比過去更好，建議有類似困擾的朋友應尋求專業協助，才能有效達成體重管理目標。

彭馨儀醫師指出，減重不是簡單的少吃多動，而是根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。（記者陳建志攝）

彭馨儀醫師指出，減重不是簡單的少吃多動，而是根據個人生活習慣與偏好量身定制可持續的方案。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中