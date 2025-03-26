攝護腺癌新曙光！新手術重拾性福 效果近傳統術式2倍

NeuroSafe手術，能精準切除癌細胞， 同時守護男性雄風；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新臨床試驗顯示，名為「NeuroSafe」的精準攝護腺癌手術技術，能顯著提高男性術後勃起功能的保留率，效果接近傳統手術的兩倍。這項進展為深受攝護腺癌影響的患者及其伴侶帶來希望，有助重拾正常性生活。

據《衛報》報導，英國五家醫院的醫師合作研究NeuroSafe技術，重點在於保留攝護腺外層與勃起功能緊密相關的關鍵神經。傳統手術為確保清除癌細胞，常一併移除這些神經，導致術後勃起功能障礙。NeuroSafe則透過術中即時分析改變這一局面：醫師將取下的攝護腺組織切片，冷凍、染色後顯微鏡檢查，確認腫瘤已完全切除且未侵犯周圍神經時，便可保留神經，

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倫敦大學學院醫院NHS基金會信託泌尿科顧問醫師葛雷格·肖教授（Greg Shaw）表示：「這項技術提供即時回饋，讓醫師更有信心保留神經，幫助患者在根治癌症後恢復性功能。」

試驗招募344名無勃起功能障礙病史的患者，隨機分為兩組：一組接受NeuroSafe手術，另一組接受傳統手術。一年後數據顯示，傳統手術組56%患者出現嚴重勃起功能障礙，NeuroSafe組僅38%；傳統手術組僅23%患者無或僅有輕微勃起問題，NeuroSafe組則達39%。這項成果於2025年歐洲泌尿科協會年會公布，並刊於權威期刊《刺胳針腫瘤學》（The Lancet Oncology）。

攝護腺癌是英國男性最常見癌症，每年約5萬人確診；全球則有近150萬人罹患，37.5萬人因此去世。多發於50歲以上男性，因早期症狀不明顯，被稱為「沉默殺手」。近年機器人手術進步，使「保留神經」手術成為可能，但如何平衡癌細胞清除與神經功能保留仍是挑戰。NeuroSafe技術為此提供新解方。

英國攝護腺癌研究機構研究主任霍布斯博士（Matthew Hobbs）指出，雖然手術能救命，但副作用如勃起功能障礙常影響生活品質。他肯定NeuroSafe降低風險的潛力，但強調需進一步驗證其治癒效果，並探索哪些患者最適合此技術，以及能否在英國國民醫療保健服務（NHS）體系推廣。

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