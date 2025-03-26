健康網》需要補充微量元素？ 常見族群缺什麼一次看

醫師指出，目前醫學並「不建議」無差別常規補充微量營養素來預防慢性病；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食不均衡需要補充微量元素嗎？耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）文獻指出，常見的危險因子及其族群有：素食者缺維生素B12、飲酒過量缺葉酸、日照不足缺維生素D、懷孕及月經量大的女性與小孩缺鐵、蔬果攝取不足者則缺抗氧化劑。不過，他也說，對健康人而言，大多數狀況不需要篩檢也不必額外補充，多吃原型食物、不挑食，才是避免營養素缺乏的根本。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文表示，微量營養素是指對健康及生存所必需的營養素，但只需微量（<100mg/天），包括約20種維生素及微量礦物質。但不包括鈣及鈉（巨量元素）。

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他說，評估自己有沒有微量營養素缺乏、多少才算夠，這問題和「要賺多少錢才夠用」類似，醫學上主要有2種研究方式：和大家賺錢的平均值相比、若你賺得比97.5%的人還多時，錢大概就會夠用，因此「夠不夠」 其實是一種相對的概念，標準值只是給我們一個大致參考的依據。

曾家承說，從研究可以看到美國微量營養素缺乏的常見危險因子有：

●維生素D：乳製品低攝取、過度哺餵母乳、紫外線（UVB）暴露少、深色皮膚。

●維生素B12：素食主義者、營養吸收不良、使用metformin、惡性貧血。

●抗氧化劑：蔬果攝取不足。

●鐵：魚、肉類低攝取；月經量過多、懷孕、小孩。

●葉酸：酒精使用障礙症、西班牙裔、MTHFR突變、吸收不良。

曾家承提到，目前醫學並「不建議」無差別常規補充微量營養素來預防慢性病（因證據不足），至於該不該特別做篩檢、該不該額外補充？他建議可參考USPSTF的最新建議，對一個健康人而言，大多數狀況不需要篩檢也不必額外補充，除了少數特殊狀況（如孕婦補充葉酸等）。多吃原型食物、不挑食，才是避免營養素缺乏的根本。

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