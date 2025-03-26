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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》事前避孕藥傷身？ 醫破迷思：一藥多效調理神器

2025/03/26 19:04

張瑜芹指出，避孕藥是目前常見的避孕方式之一，只要按時服用，成功率相對較高，能有效減少意外懷孕的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹指出，避孕藥是目前常見的避孕方式之一，只要按時服用，成功率相對較高，能有效減少意外懷孕的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多女性對避孕藥存有疑慮，擔心服用後會影響健康，甚至害怕出現副作用；對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文強調，避孕藥並非毒藥，反而是醫生手中的「調理神器」，不僅能穩定避孕，還能幫助改善生理期狀況，並降低某些婦科疾病的風險。

避孕藥穩定避孕 還能降低癌症風險

張瑜芹指出，避孕藥是目前常見的避孕方式之一，只要按時服用，成功率相對較高，能有效減少意外懷孕的風險。此外，長期規律服用10至15年，還能大幅降低罹患卵巢癌、子宮內膜癌的機率，堪稱「一藥多效」，讓女性獲得雙重保障。

現代避孕藥劑量低 副作用已降至最低

針對部分女性擔心避孕藥副作用的問題，張瑜芹表示，現代避孕藥的劑量已經過精確調整，相較於過去，副作用大幅降低。「與其擔心避孕藥的影響，不如看看你每天喝的奶茶，可能熱量和對身體的影響還更大！」她直言，許多對避孕藥的恐懼來自於過時的資訊與迷思，應該用科學角度來看待。

張瑜芹強調，科學避孕才是負責任的愛，讓自己與伴侶都能擁有健康無憂的未來。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

張瑜芹強調，科學避孕才是負責任的愛，讓自己與伴侶都能擁有健康無憂的未來。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4類族群服用前應謹慎

儘管避孕藥對大多數女性來說是安全的，但張瑜芹也提醒，某些族群在服用前應特別小心，包括：

●重度吸菸者，特別是長期抽菸且無法戒菸者。

●體重嚴重超標者，BMI遠超標準的人。

●肝功能異常者，肝指數過高者。

●血栓風險高者，如有血液凝結問題的患者。

這些族群應先諮詢專業醫師，評估自身狀況，尋找更合適的避孕方式。

避孕藥不會讓人發胖

針對外界流傳的「避孕藥會讓人發胖」「吃了停不下來」等說法，張瑜芹表示，這些都是過時的迷思。她強調，正確使用避孕藥，不僅不會傷害身體，還能帶來多項健康益處，女性應以正確的觀念來選擇避孕方式。

科學避孕 才是對自己負責

張瑜芹最後提醒，與其擔心避孕藥影響健康，不如直接向專業婦產科醫師諮詢，選擇最適合自己的避孕方式。「一時的衝動，可能換來一輩子的遺憾」，她強調，科學避孕才是負責任的愛，讓自己與伴侶都能擁有健康無憂的未來。

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