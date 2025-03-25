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健康 > 心理精神

健康網》早上出門像打仗？ 訂好流程4步驟不慌亂

2025/03/25 21:11

想讓早晨更順利，心理師指出，首先需要有清楚的步驟，包括吃早餐在內；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

想讓早晨更順利，心理師指出，首先需要有清楚的步驟，包括吃早餐在內；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長哀嘆每天早上出門都像打仗一樣，時間一分一秒過去 ，但孩子還在賴床不願起來、早餐吃得慢吞吞，要出門了，還找不到鞋子或發現書包沒整理好…台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，其實只要透過4個簡單步驟，分別是明確建立早晨例行程序、找到適合自己家庭的方式、設定共同的早晨目標，以及學會互相幫助，就可以不再手忙腳亂地迎接一天的來臨。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」 指出，當早晨的節奏被打亂，不只是孩子，連爸媽的一天可能都會受到影響，因此幫助孩子養成良好的晨間習慣，就能讓全家每天都能順利、愉快地開始新的一天！

早上送孩子出門總是手忙腳亂，像打仗？心理師授4招，不只是「準時出門」，更重要的是，讓早晨成為一個美好的開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

早上送孩子出門總是手忙腳亂，像打仗？心理師授4招，不只是「準時出門」，更重要的是，讓早晨成為一個美好的開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●明確建立早晨例行程序

黃閎新指出，想讓早晨更順利，首先需要有清楚的步驟！不妨可以召開一次家庭會議，和孩子一起討論並列出每天的「出門前流程」，例如：起床、刷牙洗臉、吃早餐、換衣服、整理書包、穿鞋、準備出門，讓孩子參與制定這個計畫，不僅能幫助他們更清楚自己的責任，也能提升他們的自主性！

想讓早晨更順利，心理師建不妨可以召開一次家庭會議，和孩子一起討論並列出每天的「出門前流程」，讓孩子參與制定這個計畫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

想讓早晨更順利，心理師建不妨可以召開一次家庭會議，和孩子一起討論並列出每天的「出門前流程」，讓孩子參與制定這個計畫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

黃閎新建議，也可以用圖像或文字寫下來，貼在孩子的視線範圍內，讓他們更有掌控感。

●找到適合自己家庭的方式

每個孩子、每個家庭的節奏都不一樣，因此要依據實際情況來調整步調。黃閎新說，如果孩子習慣早起，可以讓他先做些輕鬆的活動，例如看書、畫畫，等待家人準備好；但如果孩子容易賴床，可以試著讓他前一天晚上先準備好書包、挑選好衣服，減少早上需要決策的事項，讓出門前更順利。

找到適合的方式，才能真正讓這個計畫執行得更順暢！

每個孩子、每個家庭的節奏都不一樣，因此要依據實際情況來調整步調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

每個孩子、每個家庭的節奏都不一樣，因此要依據實際情況來調整步調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●設定共同的早晨目標

不只是「準時出門」，更重要的是，讓早晨成為一個美好的開始！

有的家庭希望不遲到，有的家庭則重視出門時的好心情。不論你的目標是什麼，都可以和孩子一起討論，讓他們理解為什麼這樣做很重要。例如：「我們希望每天能開心出門，這樣上課、上班的心情都會比較好。」「如果我們能準時出門，就可以不用趕路，爸爸媽媽也不會那麼緊張。」這樣一來，孩子會更容易投入，因為他們知道自己不是被「逼迫」，而是全家人一起努力達成的小小挑戰！

●學會互相幫助

晨間準備並不是爸媽「單方面」的壓力，而是全家人共同的事！

黃閎新建議，可以請孩子當小助手，幫忙提醒大家時間，或是幫弟弟妹妹拿衣服、整理東西。在過程中，讓孩子知道：「我們是一個團隊，一起努力，讓早晨更順利！」當孩子感受到自己也能貢獻，他們就會更有動力配合，也會覺得這是一件有趣、有成就感的事！育

黃閎新指出，育兒的過程，總是充滿挑戰，但也蘊含著許多溫暖的時刻。當孩子能夠適應晨間節奏，爸媽也能少一點焦慮、多一點輕鬆。透過4步驟，不只是幫助孩子準時出門，更是幫助全家人一起建立更好的生活習慣！

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