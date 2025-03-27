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健康網》2種酪梨大不同！ 營養師曝外皮「1狀況」食用最營養
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕酪梨營養成分豐，也因奶油般的口感，而有「森林奶油」的稱號。營養師高敏敏在臉書發文分享，酪梨主要有兩種，一種天生就是綠果皮，不會變色，摸起來軟軟的就要趕快吃。另一種原本是綠皮，成熟後外皮會變成深褐色，表面也會從光滑油亮變得有點暗沉皺皺的，此時油脂最豐富，吃起來口感滑潤，隨著熟成度，所含膳食纖維、營養素、維生素也會增加，享用正是時候。
享用時機判斷小秘訣
高敏敏說，酪梨由綠皮轉變到紅皮的過程中，油脂會越來越豐富，所以吃起來會有一種滑潤的口感，此時膳食纖維、營養素，尤其是維生素含量，均會逐步增加，無論做成酪梨牛奶或沙拉都美味；高敏敏並提供以下2種簡易方式辨別酪梨熟成狀況：
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●綠皮酪梨：果皮不變色，摸起來變軟就能吃。
●紅皮酪梨：紅皮酪梨放在室溫下約3天後，外皮就會由綠變紅，當轉為深褐、微皺黯沉時，切開享用正是時候。
有益健康4好處
高敏敏表示，從營養學來看，酪梨並不是水果，而是屬於「油脂與堅果種子類」，但也不要因此聞「油」色變。因為酪梨所含的脂肪，是比較好的不飽和脂肪酸，可以抑制膽固醇吸收，減少壞的膽固醇；其中的礦物質硒，有助於脂肪燃燒。另酪梨可提供必需脂肪酸、不飽和脂肪酸，有益脂溶性維生素的吸收、調節維生素功能。不過，高敏敏建議，除一天攝取量控制在半顆內，也要跟平日攝取的油脂做替換。
高敏敏說，攝食酪梨有以下4項好處：
●減少壞膽固醇（LDL）。
●富含抗氧化的維生素E，對抗自由基。
●提供膳食纖維，改善便秘。
●幫助吸收脂溶性維生素。
簡易料理補好油
此外，高敏敏推薦以下4種簡易酪梨料理：
●可以打成酪梨牛奶，補充好油及鈣質。
●做成酪梨沙拉、酪梨三明治。
●與低脂雞胸肉一起攝取，更能補充優質蛋白質。
●做成酪梨蝦仁串，烤來吃也很有創意。
高敏敏提醒，酪梨熟成要放在室溫下，若放進冰箱會停止後熟。沒吃完的部分，可以塗點檸檬汁，或用盒子裝起來抽真空保存更佳，不但能防止變色，營養素也比較不會流失。
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