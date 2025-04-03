健康網》拒絕當「舉弱」男！ 醫授3解方：規律運動入列

醫師表示，勃起功能障礙的成因有很多，像是工作壓力、焦慮、抽菸、喝酒、疾病等；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕部分男性在邁入40歲以後，會出現易倦怠、性功能下降等問題。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠指出，根據研究，40歲以上男性勃起功能障礙盛行率高達18%。成因像是工作壓力、焦慮、抽菸喝酒、疾病導致；想要重振雄風，可以從3方面下手，規律運動、藥物治療、解決壓力來源等。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」發文表示，勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）是男性性行為中常見的健康問題之一，症狀有小弟弟勃起時間不夠長、無法完成性行為、勃起頻率減少等。它不僅會影響性生活，也會打擊男性的自尊心，進一步影響身心健康。

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勃起功能障礙3成因

●生理因素：包括心血管疾病、糖尿病、神經系統障礙、內分泌失調等。這些疾病都可能影響陰莖的血液供應或神經傳導。

●心理因素：工作壓力、焦慮症、憂鬱症等心理狀態，都可能影響性功能的正常發揮。

●生活習慣：吸菸、過度飲酒、缺乏運動、肥胖等不良生活習慣，會增加勃起功能障礙的風險。

3招治療勃起功能障礙

●調整生活方式：戒菸、減重、規律運動。

醫師提醒，養成良好生活習慣，如戒菸、減重、規律運動等，都能改善勃起功能障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

●藥物治療：如PDE5抑制劑，幫助血液流向陰莖。

●心理治療：解決壓力、焦慮或關係問題。

朱信誠提醒，如果自己或伴侶正面臨這個問題，請勇敢面對，主動溝通並尋求醫師的建議，是改善的第一步，專業醫師會根據患者情況，制定最適合的方案。此外，伴侶的支持和理解，也是治療成功的重要關鍵。

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