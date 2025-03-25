推行半年服務近60位患者！雲林在宅急症照護擴大服務量能

雲林縣政府2024年7月配合健保署「在宅急症照護」，至2024年底，已服務逾近60位患者，成效卓著。（雲林縣衛生局提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府去（2024）年7月配合健保署「在宅急症照護」，半年來服務逾近60位患者，成效卓著。今（25日）縣府宣布：今（2025）年加值專案及中國醫藥大北港附設醫院（北港媽祖醫院）也加入陣營。縣府表示，盼提供優質的醫療品質。

縣府衛生局指出，去年縣內在宅急症照護，由台大醫院雲林分院及雲林基督教醫院組成2支照護小組，共37家醫療機構一同推動醫師到宅診療，推行半年服務近60位患者在宅照護治療，成效卓著，是全國平均值2倍；雲林門診協會理事長林嘉祈表示，照顧長者的家屬最頭痛的是送與不送急診的抉擇，有醫師到宅評估和服務，可減輕各醫院急診負荷。

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縣府在北港媽祖醫院舉辦今年度在宅急症加值專案啟動儀式，由縣長張麗善、衛生局長曾春美與縣內各大醫療院所參與，會中更宣布北媽醫院同樣組成照護小組，縣內未來將有3小組率領逾50醫療院所，超過150名醫事人員進行在宅照護。

北港媽祖醫院院長吳錫金，盼將雲林海線在宅急症照護的缺口補足，讓更多長者能在熟悉環境中獲得適切治療，減輕家屬負擔，建立完整的醫養健康照護模式。

曾春美表示，今年投入800萬元經費，除延續「醫事人員在宅急症培力計畫」、「可攜式設備與遠距診療支援」及「整合醫療網絡模式建構」3大主軸，更推出「完備海線地區醫療缺口」、「強化住宿式機構醫療照護識能支援」、「跨院急診協調機制」、「整合資源推動醫療銜接長期照護」、「肯定護理品質專業價值」及「創新擴散」6大亮點。

曾春美指出，如跨區交通支援獎勵、鼓勵機構收案、護理人員培訓等皆有獎勵機制，藉此促進醫院、基層院所及機構間的垂直、水平整合，並留住專業人才。

受惠的北港鎮百歲秀薇奶奶，為感謝北媽醫院照護，捐贈1輛居家醫療巡迴車及攜帶型超音波、生理監視設備等設備總價約150 萬元。家屬曾萬本說，母親深受醫院妥善居家照護，有時醫師還到宅會診，貼心又安心，因此決定贈車和設備受惠更多人。

張麗善表示，據統計都會區每萬名病人有22名醫師，雲林則只有13名醫師，資源相對不足，在宅服務需求更高，相信更多在宅醫療輔助下，可讓各大醫院的急診量和待床率將隨之趨緩，提供優質的醫療品質環境。

雲林縣府今年度在宅急症照護加值方案，正式啟動。（記者李文德攝）

受惠的北港百歲秀薇奶奶捐贈1輛居家醫療巡迴車及相關設備，盼更多人得到優質照護環境。（記者李文德攝）

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