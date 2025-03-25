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終結類風濕關節炎有望！英國新療法「再教育」免疫細胞

2025/03/25 15:27

類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，主要的目標是全身各個大小關節，是關節破壞力最強的關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，主要的目標是全身各個大小關節，是關節破壞力最強的關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕英國紐卡索大學（Newcastle University）正推動一項突破性臨床試驗，試圖「再教育」患者免疫細胞，阻止其攻擊關節組織。這項研究為類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）患者帶來新希望，或許能從根本「關閉」病灶，甚至開啟治癒之門。

據英國廣播公司（BBC）報導，此計畫名為 AuToDeCRA-2，核心在於調整免疫系統運作。研究團隊從患者血液中提取「樹突狀細胞」（dendritic cells），這種白血球猶如免疫系統的「將軍」，負責指揮其他「士兵」細胞。

領導研究的教授艾薩克斯（Prof. John Isaacs）解釋，樹突狀細胞若察覺威脅，便會下令攻擊；若無危險，則保持冷靜，指示免疫軍團放過健康組織。然而，一旦這套機制失靈，就可能引發類風濕性關節炎等自體免疫疾病。

試驗中，研究人員將患者的樹突狀細胞取出，在實驗室培養一週，透過特殊技術讓其進入「冷靜」模式，再將這些「受訓」細胞注射回體內，盼能導正免疫系統，停止對關節的破壞。艾薩克斯表示，這項療法若成功，長期下來可望大幅減輕症狀，宛如關掉疾病的開關。他強調，這項研究極具開創性，全球僅少數團隊涉足此領域。

參與試驗的70歲退休護理師卡蘿·羅布森（Carol Robson）坦言，類風濕性關節炎最折磨人的是疼痛，確診前她常將雙手浸入冷凍豌豆試圖止痛。如今除服用免疫抑制劑外，她也接受此實驗療法，並感覺疼痛似有緩解。「這是真的改善，還是心理作用？我覺得確實好些了。」她說，「若能減輕病友痛苦，那真是太棒了。」

這項研究由慈善機構「Versus Arthritis」與歐盟執委會（European Commission）資助，紐卡索大學聯手紐卡索醫院（Newcastle Hospitals）執行。目前已吸引全球目光，因其不僅可能惠及全球1800萬類風濕性關節炎患者，還或許能啟發糖尿病、多發性硬化症等自體免疫疾病的療法。

迄今，前兩階段試驗共納入約32名患者。研究團隊指出，雖需更多驗證，但若初步成效顯著，將啟動更大規模試驗。即使進展順利，患者廣泛應用此療法仍需5至10年。艾薩克斯教授深耕此領域逾35年，他說，若能成功開發此治療，將是他與團隊的莫大榮耀。

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