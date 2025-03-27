健康網》鮮奶vs植物奶 營養師：豆漿蛋白質勝出 「它」鈣厲害

營養師表示，無糖豆漿是植物奶中蛋白質含量最高的，還有豐富的膳食纖維及維生素E；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來隨著植物奶興起，許多咖啡廳或飲料店都有將鮮奶換成植物奶的服務，但您知道兩者差異在哪嗎？好食課營養師李宜樺Anna比較了低脂牛奶與屬於植物奶的無糖豆漿、燕麥奶及杏仁奶的差異，像無糖豆漿是4款裡面蛋白質最高的；而低脂牛奶則是含有最豐富的鈣質。

李宜樺在臉書專頁發文表示，我們常聽到的「早晚1杯奶」，其實是指「牛奶」，也是優良的鈣質來源，而豆奶、燕麥奶、杏仁奶則都是植物奶。於分類上，豆奶屬豆魚蛋肉類，燕麥奶屬全穀雜糧類，而杏仁奶屬油脂及堅果種子類。接著，她將這4種奶類以1杯240毫升來進行營養比較：

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營養師分享低脂牛奶、無糖豆漿、燕麥奶與杏仁奶營養差異圖鑑。（圖取自好食課臉書）

奶類營養pk 杏仁奶熱量最低

●低脂鮮乳：富含鈣質、維生素B2及蛋白質等營養，可滿足成人一天24%的鈣質所需。另外，目前每日飲食指南已經沒有強調乳品要喝全脂或是低脂，只要每日喝足，都是好奶。1杯低脂鮮乳熱量102大卡、脂質3克、蛋白質8克、鈣質230克。

●無糖豆漿（豆奶）：如果想靠飲品來補充點蛋白質，豆漿也是不錯的選擇，含有豐富的膳食纖維及維生素E，比起鮮乳，少了動物性食物會有的飽和脂肪酸及膽固醇。但想靠豆漿補鈣偏難，可能要選板豆腐或有額外添加營養的豆漿。1杯無糖豆漿熱量84大卡、脂質5克、蛋白質9克、鈣質34克。

●燕麥奶：燕麥萃取＋水的產物，本身無乳糖，也比較不會有豆製品脹氣的問題，相對於其他三者，含有較多的碳水化合物、特殊的營養素「β-聚葡萄糖」，可以調節膽固醇。熱量相對於低脂鮮乳高。1杯燕麥奶熱量105大卡，脂質2克、蛋白質2克、鈣質9克，碳水化合物高達19克。

●杏仁奶：杏仁奶雖然是堅果飲，但通常市售產品用大量水份稀釋，堅果成分少，部分產品會添加維生素E、鈣質等營養來提升營養價值，不然本身鈣含量其實不高。比起其他三者，熱量相對較低，1杯僅有64大卡、脂質4克、蛋白質最低，只有1克。

最後，李宜樺強調，植物奶沒辦法取代鮮乳。與植物奶相比，鮮乳含有較豐富的鈣質、蛋白質及其他營養，是植物奶無法替代的，若僅喝植物奶，需要額外搭配食物或是添加其他營養來補足。

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