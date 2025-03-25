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健康 > 抗老養生 > 運動復健

保養關節吃什麼最好？ 醫：運動、減重勝於保健食品

2025/03/25 13:42

近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕坊間常見各類關節保健食品，許多民眾到骨科就醫時，常詢問醫師「吃什麼比較好？」。奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，最好的方法還是運動、減重，勝過吃保健食品。

台南市一名67歲男子，長期左腳踝疼痛，每走一步就嚴重疼痛；就醫後確診為左腳踝退化性關節炎，並伴隨骨刺。由於病情已達晚期，在接受全人工踝關節置換手術，改善疼痛並恢復關節功能，術後半年恢復良好，不僅行走能力顯著提升，原本的疼痛也明顯緩解。

羅勝彬醫師示範平日拉筋保養踝關節的方式。（記者劉婉君攝）

羅勝彬醫師示範平日拉筋保養踝關節的方式。（記者劉婉君攝）

奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，退化性關節炎並非老年人的專利，與膝、髖關節炎多發生於老年族群不同，踝關節炎的病人年齡層，許多介於18至44歲間，因正面臨職場與家庭雙重壓力的階段，因此對個人及家庭影響較為深遠。

羅勝彬指出，踝關節炎最常見病因為創傷性關節炎，約2/3與踝關節骨折有關，另1/3與慢性韌帶不穩定有關，類風濕性關節炎、痛風等疾病，亦可能引發踝關節炎。與其他關節退化相比，踝關節炎的病程進展速度較快，從發病到發展為末期階段，僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活帶來極大影響。

羅勝彬表示，許多病人都會問「該吃什麼？做什麼？」事實上，坊間相關的關節保健食品經研究，有的有效、有的沒有效，最好的還是運動及減重，平時可做拉筋運動保養，例如毛巾放鬆足底、階梯踮腳拉筋、足底抓毛巾、扶牆做弓箭步等。

羅勝彬醫師示範平日拉筋保養踝關節的方式。（記者劉婉君攝）

羅勝彬醫師示範平日拉筋保養踝關節的方式。（記者劉婉君攝）

而針對末期踝關節炎的治療，羅勝彬表示，目前標準治療方式為踝關節融合術，透過固定踝關節來消除疼痛，特別適用於較年輕或從事重勞力工作者。然而，踝關節融合術可能帶來一系列後遺症，如鄰近關節過度使用，導致關節炎提早發生，行走時步態改變，病人術後可能難以進行快走、快跑，甚至蹲踞動作也會受限，影響日常活動。

羅勝彬說，近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為踝關節炎的替代治療選項之一，特別適用於年長且生活模式偏靜態的病人。與踝關節融合術相比，全人工踝關節能夠保留關節活動度，使病人在行走時更加自然，減少對鄰近關節的負擔。人工踝關節已於去（2024）年納入健保給付範圍。

近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

近年來，全人工踝關節置換術逐漸成為踝關節炎的替代治療選項之一。（記者劉婉君攝）

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