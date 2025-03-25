防結核病！竹縣免費替接觸者做篩檢 5月24日止

新竹縣政府衛生局表示，台灣每年仍有數千名結核病新確診個案，其中約5到10%源自於未經治療的潛伏結核感染，需積極篩檢接觸者。示意圖，與新聞無關。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕防治結核病，新竹縣政府衛生局配合疾管署「舉手一起篩 結核說掰掰」活動，從即日起到5月24日或額滿為止，只要是近年曾被列為結核病患接觸者的鄉親，可免費到尖石、五峰以外的縣內另11個鄉鎮市衛生所預約做抽血篩檢，參與篩檢並加入治療的人，還可參加疾管署的抽獎活動。

縣府衛生局疾病管制科表示，今年全國可免費篩檢的接觸者目標數是1萬0324人，其中新竹縣分配到的名額是260名，所以符合資格可以預約的鄉親，在今年5月24日以前可以預約篩檢，但若提早額滿就會逕自停止受理。

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疾管科表示，新竹縣從2021年起到去年9月30日為止，總共有607名結核病患，18歲以上卻還沒有做過潛伏結核感染（LTBI）的接觸者共2367人。

根據統計，台灣每年仍有數千名結核病新確診個案，其中約5到10%源自於未經治療的潛伏結核感染，透過丙型干擾素釋放試驗（IGRA）等診斷工具，可以檢測是否曾感染結核桿菌過。

而潛伏感染者中，又約有5到10%可能會在未來發病，但若經過1到9個月的預防治療，就能有效減少9成發病的風險。

縣府衛生局長殷東成說，3月24日是「世界結核病日」，我國疾管署推動前述接觸者的免費篩檢活動，新竹縣因尖石、五峰2鄉有另案執行中，所以竹北等另11個衛生所設篩檢站，提供接觸者免費的潛伏結核感染篩檢服務。

他呼籲鄉親，只要接到衛生所的篩檢通知，或曾是衛生單位追溯中且未曾接受過IGRA抽血的接觸者，就可預約抽血篩檢。

此外，如果有：咳嗽超過2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振等症狀，就醫2週卻未改善的人，他建議儘早到醫院看診「胸腔科」，以釐清實際的病因。

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