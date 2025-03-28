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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「綠色人參」補鈣調血糖！ 醫曝吃秋葵4大好處

2025/03/28 07:31

醫師分享，秋葵富含營養，在日本有著「綠色人參」的稱號；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師分享，秋葵富含營養，在日本有著「綠色人參」的稱號；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黏黏滑滑的秋葵，高纖低卡又顧胃，是許多家庭的家常菜，簡單汆燙，零廚藝也能上桌！高雄初日診所院長李唐越分享，秋葵富含營養，在日本有著「綠色人參」的稱號，補鈣、護眼外，也有益於血糖、血壓調控，是維持健康的秘密武器。

李唐越在Youtube頻道「初日醫學 宋晏仁醫師*Cofit」發影片提到，胡麻秋葵、炒秋葵、金沙秋葵都是相當美味的秋葵料理。在日本因含有豐富營養、實用價值，被稱為「綠色人參」，舉例來說，秋葵富含蛋白質、低熱量，同時又有豐富的穀胱甘肽（GSH），是養顏美容，維持健康的秘密武器，不只如此，也含有以下好處：

1.補鈣：每100公克的秋葵約含有94毫克鈣量，同時其草酸含量低，有益於鈣質利用效率，因此是很好的鈣質攝取來源。

2.護眼：秋葵中含有豐富的維生素A、β-胡蘿蔔素，有利於視網膜健康。

醫師表示，秋葵的黏液為多醣體，有助於降低膽固醇與血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，秋葵的黏液為多醣體，有助於降低膽固醇與血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

3.調控血糖：秋葵的黏液為多醣體，有助於降低膽固醇與血糖；不只如此，其中的異槲皮素，也能有效地降低總膽固醇與血糖的吸收。

4.調控血壓：據美國衛生研究院提出的DASH得舒飲食計畫中，就提出想要穩定血壓。可多攝取礦物質，如鈣、鎂、鉀等食物之說法，恰好以上礦物質秋葵都有，且含量不低，有助於血壓調控。

秋葵挑選、保存一次看

購買秋葵時，該如何挑選呢？農業部曾建議，外觀上依照3方向選擇，首先長度約5-10公分；分分；脊上有毛，表面鮮豔飽滿者；且最好果莢有萼片，選擇鮮嫩較佳。另外，由於秋葵一擦傷就會變黑，因此保存時要放在冰箱平放，小心不要擠壓到，冷藏保存可保存4-5天，建議盡快食用完畢，若置於冷凍保存者，應清洗擦乾後再放入，便可保存1個月。

高雄初日診所院長李唐越。（初日診所提供）

高雄初日診所院長李唐越。（初日診所提供）

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