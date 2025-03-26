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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》台日饗宴！ 「味噌醬煮龍虎斑」口感Q彈香氣犯規

2025/03/26 12:01

農業部分享「味噌醬煮龍虎斑」料理方式，起鍋瞬間香氣逼人，再加上魚肉細嫩Q彈，滿滿和風旨味的極致饗宴。（圖擷取自農業部臉書專頁，健康網合成）

農業部分享「味噌醬煮龍虎斑」料理方式，起鍋瞬間香氣逼人，再加上魚肉細嫩Q彈，滿滿和風旨味的極致饗宴。（圖擷取自農業部臉書專頁，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕龍虎斑肉質Q彈細嫩，不論是煮湯或清蒸料理，都深受眾人喜愛！農業部在臉書專頁邀請師傅溫國智分享1道龍虎斑料理，加入清酒、味噌等材料，製作出「味噌醬煮龍虎斑」，起鍋瞬間香氣逼人，再加上魚肉細嫩Q彈，滿滿和風旨味的極致饗宴！

台灣養殖石斑魚有3種

龍虎斑為石斑魚家族一員！農業部曾在臉書專頁指出，石斑魚以其肉質細嫩、鮮美多汁，被譽為「海雞肉」，是餐桌上不可錯過的經典美味。石斑魚種類全球多達400多種，其中台灣主要養殖的石斑魚有3種，包括：龍虎斑、龍膽石斑、點帶石斑魚。

●龍虎斑（珍珠龍膽）：由龍膽石斑和老虎斑雜交培育的魚種，頭部及身體側邊有5-6條形狀不規則的寬闊黑褐色橫帶，橫帶邊緣輪廓分明，邊緣有一些黑褐色斑點，是臺灣石斑魚養殖的主力魚種，也是國人餐桌上最常見的魚種。

●龍膽石斑（鞍帶石斑魚）：有著「石斑之王」美譽的龍膽石斑，成魚的身體為暗褐色，有不規則的白色、黃色斑點，眼睛小、嘴巴大。常見以魚排或魚塊形式出現在高級料理中。

●點帶石斑魚（青斑）：頭部、背部為黃褐色，身體側邊帶有5條斜斜的暗褐色，全身有橘褐色和紅色斑點，非常有辨識度。

台灣主要養殖的石斑魚種類。（圖取自農業部臉書專頁）

台灣主要養殖的石斑魚種類。（圖取自農業部臉書專頁）

自製「味噌醬煮龍虎斑」

農業部分享，1道超好吃的龍虎斑日式風味料理—味噌醬煮龍虎斑，出鍋瞬間，清酒、味噌的香氣簡直犯規！魚肉細嫩Q彈，可謂是滿滿和風旨味的極致饗宴！

●準備食材：龍虎斑1尾、紅蔥頭20克、蒜末20克、蔥段少許、薑末少許、鴻禧菇50克。另外，需再準備味噌20克、醬油少許、糖少許、清酒20克、開水300克等當作調味料使用。

●製作步驟：

1.將味噌加水與糖攪拌化開，備用。

2.龍虎斑洗淨抹鹽，熱鍋煎至金黃上色。

3.加入蒜末、紅蔥頭、薑末爆香後，倒入清酒提味。

4.再放入蔥段、鴻禧菇拌炒，香氣滿溢！

5.最後倒入一開始調好的味噌與醬油，慢火煨煮至入味即可盛盤。

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