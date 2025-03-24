健康網》抽筋突襲難忍痛？ 中醫解析3大主因與預防方法

曾柏翰指出，久坐、久站或孕婦靜脈曲張等情況，會影響下肢血液回流，造成供氧不足，也可能導致抽筋發作；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾在運動後或夜晚睡覺時，突然感受到肌肉劇烈收縮的疼痛？這種令人措手不及的現象，就是俗稱的「抽筋」。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，抽筋不僅影響日常生活，還可能是身體發出的健康警訊，提醒民眾留意可能潛藏的問題，可能是電解質失衡、肌肉過度使用、血液循環不良。

抽筋3大常見原因

1. 電解質失衡

曾柏翰指出，當人體因大量流汗、嘔吐、腹瀉，或使用利尿劑而導致水分與電解質（如鈉、鉀、鈣、鎂）失衡時，肌肉無法正常收縮與放鬆，進而引發抽筋。

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2. 肌肉過度使用

長時間運動或過度勞累可能導致肌肉缺氧及乳酸堆積，使肌肉在運動後或夜間靜止時，特別容易出現痙攣，尤其是小腿或足部。

3. 血液循環不良

曾柏翰表示，久坐、久站或孕婦靜脈曲張等情況，會影響下肢血液回流，造成供氧不足，也可能導致抽筋發作。

如何預防抽筋？

曾柏翰建議，民眾可透過均衡飲食補充電解質、適量運動避免肌肉過度疲勞，並保持良好的血液循環，如適時伸展、按摩與更換姿勢，以降低抽筋發生的機率。若頻繁發生抽筋，甚至伴隨其他不適，則建議及早就醫檢查，以確保身體健康。

曾柏翰建議，民眾可透過均衡飲食補充電解質；示意圖。（圖取自photoAC）

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