去年逾6千人罹結核病 醫：潛伏期長 高風險者快篩檢

疾管署呼籲，曾接觸結核病患者的民眾務必參加「潛伏結核感染（LTBI）檢驗」，才能及早發現與治療。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕3月24日是世界結核病日，我國也持續以2035年消除結核病為目標。胸腔內科醫師提醒，結核菌感染後，有數月至數十年的潛伏期，曾接觸結核病患者的民眾務必參加「潛伏結核感染（LTBI）檢驗」，才能及早發現與治療，降低未來發病風險。

疾管署長莊人祥指出，我國結核病新案發生率已從2005年的每10萬人口73例降低至2024年的每10萬人口27例，累積降幅63%，並持續以2035年消除結核病為目標，但去年仍有6222人罹病，且高達64%是65歲以上年長個案，此一族群共病眾多、診斷難度高，在高齡化趨勢下，未來結核病防治相當困難。

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台灣結合暨肺部疾病醫學會理事長王振源解釋，結核病是死亡率最高的傳染性疾病，且患者感染後，會先進入「潛伏結核感染（LTBI）」階段，此後3個月至數年間，維持有傳播力卻無症狀的狀態，彷彿穩定的「恐怖平衡」，直到身體狀況不佳時，結核菌才會開始活動，成為「活動性結核病」。

結核病常見症狀。（疾管署提供）

王振源指出，進入活動性結核病階段後，結核菌會開始破壞肺部組織，即使未來康復，仍會留下疤痕並影響肺功能，或增加長期併發症風險，也有研究顯示，曾罹患結核病者，未來肺癌發生率較高，但若能在潛伏階段就完成診斷並確實治療，可預防90%的「活動性結核病」。

中華民國防癆協會理事長余明治則補充，結核病主要通過空氣、飛沫傳染，漫長的潛伏期過後，患者容易有慢性咳嗽、咳痰、咳血、胸痛、夜間盜汗、體重減輕等症狀，在治療時會透過基因檢測確認菌種是否具有抗藥性，若為非抗藥性結核菌，規律服藥2週後，傳染力就會下降，6個月就能完成療程。

余明治進一步指出，具有多重抗藥性的結核菌種，以往需要治療長達2年，但最新的口服藥只需6個月就能完成治療，我國幾乎都是採取此一處方，但也提醒民眾，結核病治療時間長、過程辛苦，並仍存在副作用，親友的陪伴與關懷相當重要，呼籲民眾確診後務必規律服藥、完成療程。

此外，疾管署提醒，結核病患者的接觸者可透過抽血檢驗，確認是否有LTBI，陽性個案會由衛生單位轉介至合作醫療院所進行治療評估，為響應3月24日世界結核病日，疾管署也推出為期2個月的抽獎活動，只要完成LTBI篩檢並填寫資料，即可獲得抽獎資格，陽性且完成治療者，還能再抽精美好禮。

疾管署呼籲，曾接觸結核病患者的民眾務必參加「潛伏結核感染（LTBI）檢驗」，才能及早發現與治療。（記者林志怡攝）

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