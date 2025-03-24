翻來覆去睡不著？ 研究曝「2飲食」一夜好眠

研究顯示，高蛋白、高纖飲食有助於睡得更久更好；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本筑波大學最新研究發現，飲食與睡眠品質密切相關，特別是高蛋白與高纖維食物，可延長睡眠時間並改善睡眠品質；反之，高脂肪和高鈉食物則可能縮短睡眠時間。這項研究已發表於《醫療互聯網研究期刊》（Journal of Medical Internet Research）。

科學新聞網站《Science Alert》報導，該研究團隊分析4825名使用睡眠追蹤與飲食監測應用程式的受試者資料，在考量年齡、性別與身體質量指數（BMI）等變數後，研究人員發現，攝取較多總熱量、脂肪和鈉的人總睡眠時間較短，而攝取較多蛋白質和膳食纖維的人總睡眠時間則較長。

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此外，飲食中纖維比例較高的人入睡速度更快，夜間醒來次數也減少。這些發現呼應了先前研究中纖維與睡眠品質的正相關性。

雖然差異不算巨大，蛋白質攝取量最高的族群平均每晚僅多睡約15分鐘，但研究團隊表示，這些益處會隨時間累積，在數週或數月後可能產生顯著影響。

研究人員解釋，背後可能牽涉多重因素。先前研究指出，增加蛋白質攝取可促進大腦中褪黑激素和血清素等化學傳導物質的產生，這些物質有助於調節睡眠。

同樣的化學物質也可能受到纖維對腸道菌群的影響而增加。「近期研究顯示，腸道菌群的變化可能影響睡眠和營養吸收，」研究團隊寫道，暗示健康的腸道與健康的睡眠可能相互影響。

值得注意的是，此研究僅使用自我報告資料，且未能證明直接因果關係，因為有太多未納入考量的變數，如用餐時間及受試者的運動習慣等。研究人員也坦承，使用睡眠與飲食追蹤應用程式的人可能對健康議題有較高關注度，因此他們希望未來能與涵蓋更廣泛族群的研究進行比較。

對希望改善睡眠品質的民眾來說，科學已證實有多種方法可嘗試，從改善睡眠環境到戒酒，現在我們知道增加蛋白質和纖維攝取也可能有所幫助。

「飲食攝取與睡眠存在雙向關係，」研究人員總結道，「攝取健康食物與改善睡眠品質相關，而食用加工食品及高游離糖食物則已被證實會損害睡眠品質。」

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