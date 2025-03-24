響應望安跳島半馬 澎縣衛生局齊跑鼓勵戒菸

澎湖縣政府衛生局戒菸團隊，組成路跑團宣傳戒菸觀念。（澎湖縣政府衛生局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬拉松是最能測驗心肺健康的運動，澎湖縣政府衛生局為推動無菸環境及戒菸服務，特別響應今年春季望安跳島半馬嘉年華，組成「拒菸健康向前衝」隊伍，與民眾共同參與路跑活動，同仁穿著印有免付費戒菸專線0800-636363的T恤，透過運動與互動式宣導方式，提供戒菸資源，鼓勵吸菸者遠離菸害，邁向健康生活。

此次活動不僅是一場馬拉松競賽，更是衛生教育推廣的好時機，主會場特別設立衛生局「大家醫計畫」及「認識新興醫療科技」的衛教宣導攤位，鼓勵民眾透過家庭醫師制度，整合慢性病管理與健康照護，提升疾病防治效率，現場也透過QA問答方式，幫助民眾釐清對基因檢測、細胞治療及AI智慧醫療等新興科技的常見迷思，並宣導政府的監管措施，確保民眾獲得正確的醫療資訊，避免誤信未經核准的檢測與療法。

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衛生局長陳淑娟表示，衛生局長年推動「菊島健康無菸環境」，加強禁菸場所的稽查，打造清新無菸的觀光環境，今年更會結合各項大型活動如花火節、星光路跑、武轎慶典等在地多元特色活動，提昇衛生教育效益及普及性，讓健康意識深植人心，實踐「健康澎湖、幸福菊島」縣政目標，創造美好生活環境。

同時澎湖縣政府衛生局人員，更實際下場跑馬拉松，全程參加活動賽程，成為望安半程馬拉松最有「毅力」的志工團隊，更沿途分發造型可愛的小龜龜鑰匙圈， 讓更多人了解菸害的可怕，進而達成無菸家園的目標。

馬拉松運動最能測試心肺功能，戒菸讓運動員感同身受，成為最佳代言人。（澎湖縣政府衛生局提供）

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