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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

類風濕性關節炎手腫成麵龜！ 生物製劑助病友正常生活

2025/03/23 18:52

現年70多歲的賴淑惠雖是類風濕性關節炎病友，但在生物製劑治療下，仍能執筆作畫。（記者林志怡攝）

現年70多歲的賴淑惠雖是類風濕性關節炎病友，但在生物製劑治療下，仍能執筆作畫。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕類風濕性關節炎患者發病後，終生都要面對整日不斷的疼痛，若未妥善控制，連正常生活都有問題。現年70多歲的賴淑惠發病後，幸運符合健保給付生物製劑的條件，得以妥善控制症狀，近年更執起畫筆，四處紀錄旅行所見所聞，不用因病放棄自己的興趣，她也提到，希望未來病友們也能及早用藥，不因病錯過生命中的任何可能。

現年70多歲的賴淑惠早年經營髮廊生意，42歲時卻因為類風濕性關節炎急性發作，手腫如麵龜並伴隨強烈疼痛，直奔急診就醫，後來在免疫風濕科確診類風濕性關節炎，後來痛的時候連摸一下都不行，直到發病後10多年，健保開始給付生物製劑，她也幸運符合了用藥標準，多年來生活與一般人無異。

此外，賴淑惠提到，她在新冠肺炎疫情前開始學習繪畫，本來只是為了彩繪家裡的圍牆，但後來有人說好看、療癒，疫情期間就在家裡越畫越多，雖然因病不能連續畫超過1個小時，但在藥物妥善控制下，不用因病放棄自己的興趣。

台大雲林分院風濕免疫科主治醫師陳仁豪解釋，類風濕性關節炎屬於免疫疾病，盛行率約每千人3至10人，我國目前約有18至20萬名患者，發生原因與基因、後天環境曝露等有關，如吸菸、PM2.5、過度使用關節等，且除全身關節發炎症狀外，也會造成肺部慢性發炎。

陳仁豪說，類風濕性關節炎患者確診後1年內，若沒能妥善緩解症狀，未來失能的風險將是穩定控制患者的4至5倍，且隨著時間拉長，患者的健康狀況只會不斷地下滑，失能風險也將持續攀升。

另陳仁豪提到，過去患者只能使用類固醇等傳統藥物治療，並需承受藥物帶來的副作用，能正常生活就已經是極限，但生物製劑問世後，患者的症狀可以得到非常好的控制，並能夠回到與一般人相近的生活狀態。

「患者的時間一直在倒數，等關節慢慢被破壞掉，這時候生物製劑使用就晚了一點」，陳仁豪坦言，生物製劑費用昂貴，並非所有人都能負擔，目前健保對於類風濕性關節炎給付條件嚴格，醫師也很掙扎，希望政府可以合理分配健保資源，讓需要的病人得到最好治療。

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