健康網》吃藥多久痛風石會消失？ 醫：約半年會縮小

痛風患者配合醫師治療且規律用藥，大約半年時間痛風石會漸漸縮小，長期下來可以完全消失；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痛風急性發作時，痛起來要人命，若是服用藥物要吃多久，痛風石才會消失？林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，每個人代謝的程度各有差異，但只要配合醫師治療且規律用藥，大約半年時間痛風石會漸漸縮小，長期下來可以完全消失。

醫師表示，血液中的尿酸濃度高形成結晶，而尿酸鹽結晶長時間不正常堆積，就變成所謂的痛風石。尿酸鹽結晶除了在關節處外，也可能會沉積在內臟器官，久而久之會影響到臟器的功能。

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林口長庚風濕過敏免疫科指出，痛風石除了出現在關節處外，也可能會沉積在內臟器官。（圖取自林口長庚風濕過敏免疫科臉書）

至於剷除痛風石要多久？醫師說，依據痛風石的大小，及每個人代謝的程度各有差異，但只要配合醫師治療且規律用藥，大約半年時間可以發現痛風石漸漸縮小，長期下來痛風石是可以消失不見的。

不過，若痛風石已經導致關節嚴重破壞變形、關節活動受限、或壓迫到神經等，經由醫師評估，可考慮藉由手術清除痛風石；但手術後尿酸鹽結晶仍持續累積在體內，還需要配合醫師持續用藥、控制尿酸，否則痛風石又會一點一滴累積出來喔！

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