健康網》春天護髮注意4件事！ 醫點「2成分」產品能保濕

醫師表示，想要防止髮絲斷裂，可以使用含玻尿酸或椰子油成分的保濕護髮產品；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天到了，頭髮變得又油又乾嗎？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文分享4個春天護髮的重點，包括：使用溫和控油洗髮精，避免頭皮過度出油；補充維生素B7、鋅、鐵，減少季節性落髮；使用含玻尿酸及椰子油成分的護髮產品保濕，防止髮絲斷裂；最後則是可以補充Omega-3脂肪酸，如堅果、鮭魚等食物來避免髮質老化。

春天護髮4指南 補鐵助毛囊健康

●控油平衡避免頭皮過度出油：春天氣溫上升，頭皮油脂分泌會增加，容易造成毛囊阻塞，甚至引發脂漏性皮膚炎。建議使用溫和的控油洗髮精，每週2-3次深層清潔。但也要避免過度清潔，頻繁洗頭可能會讓皮脂腺，反而分泌更多油脂。另外，洗頭時可以搭配指腹按摩，促進血液循環並減少頭皮負擔。

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●強健髮根減少季節性掉髮：春天是掉髮的高峰期之一，這是因為冬季後的頭皮代謝變快，導致舊髮掉落。建議補充維生素B7、鋅和鐵質，可以幫助毛囊健康生長。另外，也要定期進行頭皮護理，如護髮精華按摩，或低能量雷射，刺激毛囊生長。他提醒，要避免高溫造型，像是吹風機、電棒燙等，以免影響髮絲健康。

醫師分享，定期進行頭皮護理，如護髮精華按摩，能強健髮根，減少季節性掉髮問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

​●補水保濕防止髮絲乾燥斷裂：雖然春天濕度高，但許多人在冬季留下的乾燥髮質問題，仍需持續補水修護。建議使用玻尿酸或椰子油成分的護髮產品，讓髮絲更保濕柔順。另外，可以每週使用1-2次深層護髮膜，強化髮絲結構。也要記得減少吹風機熱風時間，可選擇涼風吹乾，避免水分流失。​

●防止紫外線傷害避免髮質老化：春天陽光逐漸變強，紫外線會造成頭皮老化、髮絲乾燥甚至褪色。建議外出時可戴帽子，或使用防曬噴霧保護頭皮與髮絲。另外，可使用含有抗氧化成分（如維生素E）的護髮產品，降低紫外線對髮質的影響。也可多補充Omega-3脂肪酸，也就是堅果、鮭魚這類食物，提升髮絲防禦力。

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