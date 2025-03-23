健康網》人生不開心腸胃難順心 中醫授3招破解

中醫師分享，少吃高油、高糖等刺激性食物，有助於改善腸胃問題；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活壓力大、情緒不穩定，當心腸胃作怪！中醫師余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文表示，當壓力過大時，肝氣鬱結會影響到脾胃，形成「肝鬱傷脾」的狀態，可以透過早睡早起、少吃刺激性食物（如高油高糖及寒涼食物）、適度運動等3方法來改善。

余雅雯分享自身經驗，過去從準備大學考試開始，就經常因壓力出現腸胃不適，如腹脹、腹瀉，甚至胃食道逆流的問題，但當時並未特別重視，只是習慣性地忍耐，依然維持不規律的飲食與作息。隨著年齡增長，問題越來越嚴重，不僅影響消化，還導致睡眠品質下降、多夢，進而影響生活品質。步入中年後，她開始積極調整生活習慣，腸胃敏感問題才逐步改善。

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余雅雯指出，從中醫角度來看，壓力主要影響「肝」，而「肝主疏泄」，負責調節氣機運行。當壓力過大時，肝氣鬱結，進一步影響「脾」與「胃」，形成「肝鬱傷脾」的狀態，導致以下3個問題：

●脾胃運化失調：肝氣過於亢盛會影響脾胃的消化吸收功能，造成胃脹氣、腹瀉或便秘。

中醫師表示，肝氣過旺會影響脾胃消化功能，造成腹瀉或便秘；圖為情境照。（圖取自freepik）

●胃氣上逆：肝氣不順暢會影響胃的氣機運行，導致胃食道逆流、噯氣或胃痛。

●脾氣虛弱：長期壓力會影響脾的消化功能，使人容易疲倦、食慾不振，甚至「吃不下飯」。

她說，中醫強調「脾胃為後天之本」，腸胃健康與人體氣血生化息息相關，因此，改善腸胃問題需從 「調肝、健脾、養胃」 三方面入手：

●飲食調整：避免刺激性食物，如重口味、高油、高糖及寒涼食物，這些都會影響腸胃放鬆，增加不適感。此外，也不要依賴速食或簡易餐點，應規律進食，避免狼吞虎嚥。

●作息正常、早睡早起：早睡讓肝有足夠時間休息，早起則能幫助胃自然運作，與身體節律相協調。

●適量運動：運動不僅能增強體力，還能減緩壓力，促進腸胃蠕動，使消化功能更順暢。

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