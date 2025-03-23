抗癌新利器！ 廣譜疫苗望消滅任何實體腫瘤

癌症疫苗瞄準淋巴系統，提升其招募T細胞以消滅腫瘤的能力。圖中3個藍色的T細胞正在攻擊並分解1個癌細胞。（圖取自Tufts University）





〔編譯陳成良／綜合報導〕美國塔夫茨大學（Tufts University）研究團隊在癌症疫苗領域取得突破，研發出一款廣譜疫苗，能對任何實體腫瘤激發免疫反應，抑制腫瘤生長與轉移。這項成果已刊登於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊，為癌症治療帶來新希望。

癌症治療性疫苗並非新概念。美國食品暨藥物管理局（FDA）早在2010年與2015年分別批准了針對前列腺癌與黑色素瘤的疫苗。然而，過去十年，雖然無數治療性疫苗（有別於預防性疫苗）進入研究階段，卻無一通過審批上市。難題在於：如何找出與正常細胞顯著不同的腫瘤抗原，以引發強烈免疫反應。

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據《每日科技網》（scitechdaily）報導，為突破這一瓶頸，塔夫茨大學生物醫學工程教授徐喬兵（Qiaobing Xu）帶領團隊開發出一款創新的癌症疫苗。這款疫苗不鎖定特定抗原，而是利用腫瘤裂解物（即從任何實體腫瘤提取的蛋白質片段混合物）。這種設計巧妙繞過單一抗原識別的限制，激發強大免疫反應，並建立長期免疫記憶，有效降低腫瘤復發風險。

動物實驗證實，這款疫苗對多種實體腫瘤有效，包括黑色素瘤、三陰性乳腺癌、路易斯肺癌，以及臨床上難以手術切除的卵巢癌。其成功關鍵在於將腫瘤抗原導向免疫系統的呈現途徑。想像這過程如同警局的嫌犯指認：抗原逐一亮相，供免疫系統辨識與攻擊。

然而，腫瘤抗原通常難以進入巨噬細胞或樹突細胞等抗原呈遞細胞，效率低下。為此，研究團隊採取雙階段策略。第一步，他們用AHPC分子修飾腫瘤蛋白。AHPC會召集一種酶，這種酶會在蛋白質上貼上「泛素」標籤，讓細胞能分解並處理這些蛋白。第二步，將修飾後的蛋白包裝進脂質微粒，精準送往淋巴結（抗原呈遞細胞的聚集地）。

測試結果令人振奮。在多種動物模型中，這款疫苗激發細胞毒性T細胞強烈反應，主動攻擊腫瘤，抑制其生長與轉移。徐喬兵教授指出，對抗癌症需「多管齊下」。將這款疫苗與手術、化療及其他增強T細胞活性的療法結合，可望提升治療效果，並長期預防復發。

這項研究由美國國立衛生研究院（NIH）資助，標誌著癌症疫苗從實驗室走向臨床的關鍵一步。

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