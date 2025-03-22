iPS細胞療法恢復脊損癱瘓者運動功能 寫下全球首例

日本慶應義塾大學研究團隊21日發表以人工誘導多能幹細胞（iPS）分化細胞，治療脊髓損傷患者的首批成果。照片為示意圖，與此新聞無關。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本慶應義塾大學研究團隊利用以人工誘導多能幹細胞（iPS）分化細胞，治療脊髓損傷患者，21日公佈首批成果，成功改善2名患者運動機能，寫下這類療法的全球首例。

根據《法新社》和《日本放送協會（NHK）》22日報導，研究團隊21日提出這項研究成果，4名已完全無運動功能並且喪失感覺的亞急性期脊髓損傷患者，移植iPS細胞分化的神經前驅細胞，經過一年觀察，有2人運動能力已見改善。

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病況改善的兩人中，其中1人已經能夠站立，不需輔助支撐，並且開始練習行走，其運動功能評分，依「美國脊髓損傷損害量表（AIS）」A到E五級，從原本的最低的A級改善到較高的D級、可進行對抗地心引力運動；另1人的評分也改善了兩級，達到C級，這名患者仍然無法自行站立，但是能夠自己進食。至於另外兩名患者則未呈現出運動功能恢復。

研究團隊表示，這是全球首例使用iPS衍生細胞，成功協助脊髓損傷患者恢復運動功能。研究計畫主持人、慶應大學教授岡野榮之表示，「我們在這項全球首次使用iPS細胞的脊髓損傷治療中，取得了成果」。

這項研究經政府批准後，於2020年展開，2021年底對這群首批對象進行細胞植入手術，4名患者處於受傷後14到28天，接受移植200萬個iPS分化細胞，此數量是經動物實驗確認安全性後所決定。之後以1年時間觀察運動功能恢復程度，這段期間，4名患者都未出現嚴重副作用。

岡野榮之說，這次的成果已經顯示出，這種療法的安全性和有效性，研究團隊希望進行正式臨床試驗，為取得政府批准這種療法用於脊損患者鋪路。

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