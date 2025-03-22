健康網》別因特例對急救退卻 醫：4-8分鐘有機會救人一命

醫師指出，CPR是在短短4-8分鐘黃金時間內，勇敢出手，有機會挽救一條生命，而那一條命的背後，可能是一個完整的家庭、一段未完的故事；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本月16日台中市3歲男童洗澡時溺水，有位熱心民眾為男童CPR（心肺復甦術）。男童送醫不治後，男童父親質疑他是「假義消」，對兒子肚子亂壓，而這起事件或許會讓許多人對CPR+AED產生了距離感、甚至害怕出手。急診醫學科醫師田知學指出，在短短4-8分鐘黃金時間內，勇敢出手，有機會挽救一條生命。

田知學在臉書專頁「布農Doc 田知學」發文表示，雖然這則新聞背後確實牽涉著複雜的非急救本身相關的法律責任與更多細節，但請記得「願意施救的人，是在做最善良、最珍貴的事」，急救，是每一位公民都該知道的基本知識，每一條生命的背後可能是一個完整的家庭、一段未完的故事。

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田知學說，CPR不是萬能，但是在與死神對峙時，我們手中最後的籌碼。施行 CPR的對象，是已經沒有呼吸、沒有心跳，處於臨床死亡狀態的人。這不是「救命的第一步」，而是「面對死亡的最後一搏」。當我們對一個人施行CPR，代表我們不願放棄、不願讓這個人離開、不願讓背後的家庭破碎。

田知學強調，CPR是一場與死神的戰爭，沒有保證贏，但急救人員每一次壓胸，都是希望的火種。請不要因為害怕而退縮，請不要因為少數新聞報導，就讓你遲疑。學會CPR，不代表要成為英雄，而是當有人倒下時，不會只能眼睜睜看著生命流逝。願沒有人都需要出手，但如果真的發生，至少我們準備好了。

田知學說，對於CPR與AED，需要的是持續教育，也要持續建立社會的正確認知。急救不是專家的特權，而是全民的責任與權利。請不要因為一則新聞，就讓你在關鍵時刻選擇放手。

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