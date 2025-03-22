繼與成醫策略聯盟 郭綜合攜手奇美醫力推器官捐贈

台南郭綜合醫院院長鄭雅敏（左）與奇美醫院院長林宏榮（右）簽署兩院器官捐贈勸募合作協議。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕現今全球醫療發展日益精進，但器官捐贈來源依然短缺，使許多罹患末期器官衰竭的患者無法及時獲得治療機會。郭綜合醫院秉持醫療公益的初衷，推廣器官捐贈遺愛人間不餘遺力，近日與奇美醫院簽署器官捐贈勸募合作協議，若有合適的器捐對象，會轉介給奇美醫院。

郭綜合醫院表示，該院這幾年營運已與成大醫院進行策略聯盟；奇美醫院對器捐勸募合作協議，也與郭綜合進一步簽約合作，日後只要對器官捐贈有意願的患者或家屬，會尊重他們的意願轉介給成大或奇美兩家醫學中心，希望透過大愛傳承，為更多患者點燃生命的希望，延續逝者的愛與希望。

請繼續往下閱讀...

郭醫說，該院正式與奇美醫院簽署器官捐贈勸募合作協議，進一步完善器官捐贈的醫療資源鏈結。據統計，我國目前仍有許多病患在等待器官移植，然而捐贈率相對不足，導致許多患者無法及時獲得移植治療。郭綜合醫院深知器官捐贈對病患的重要性，積極投入器官捐贈的宣導與推廣，鼓勵更多人瞭解器官捐贈的意義，並在適當時機做出有助於延續生命的決定。

郭醫呼籲社會大眾，1個人的愛與善意可以在離世後透過器官捐贈，幫助多位患者重獲健康，該院將持續推動相關教育與倡導工作，讓器官捐贈成為社會共識，共同攜手為生命接力、延續愛的價值，讓更多家庭重拾成員的生命希望。

台南郭綜合醫院總裁郭宗正（左）與奇美醫院院長林宏榮（右）簽署兩院器官捐贈勸募合作協議並互換禮物。（郭綜合醫院提供）

台南郭綜合醫院與奇美醫院簽署器官捐贈勸募合作協議。前左一開始：郭綜合醫院總裁郭宗正、院長鄭雅敏（前左二）、奇美醫院院長林宏榮（前右二）。（郭綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法