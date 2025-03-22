基隆幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華 家長和小朋友學習正確刷牙方式

基隆市教育處和牙醫師公會舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，小朋友和家長練習正確刷牙方式。（基隆教育處提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕為讓小朋友從小養成口腔保健習慣、正確的潔牙方法預防齲齒，基隆市政府與牙醫師公會今（22）日，在海洋大學舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，有300名親子報名參加，相當熱絡，讓小朋友在輕鬆愉快的氛圍中學習保護牙齒，願意每天刷牙。

教育處指出，今（2025）年首次舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，以學齡前幼兒為對象，有300名親子報名。包括幼兒園老師、幼兒和家長一同參加，同時開放40隊團體組、90隊親子組和10隊特殊需求組進行快樂潔牙比賽。

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基隆「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」，小朋友和家長熱情參與。（基隆市教育處提供）

基隆巿牙醫師公會理事長蔡志明表示，在幼兒階段，家長是孩子口腔衛生第一線人員，家長和幼兒園老師一起了解潔牙觀念和方法是非常重要。

牙醫師公會口腔衛生副主委林建宏表示，「醫學實證，每日使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙二次以上，可以有效預防齲齒。」希望從幼兒園階段推廣這項觀念，維持健康牙齒。

基隆市教育處和牙醫師公會舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，小朋友和家長練習正確刷牙方式。（基隆市教育處提供）

主辦單位說明如何正確刷牙後，讓小朋友先吃餅乾，再擠牙膏刷牙，最後塗牙菌斑顯示劑檢查清潔度，小朋友都很認真地刷牙，家長也練習幫小朋友刷牙。

牙醫師公會在現場設置天官賜「氟」的闖關活動、特教資源中心的學前特教福利與服務諮詢、早療通報轉介暨個管中心的桌遊、安心幼兒園的拍照打卡區等，現場氣氛相當熱絡，小朋友說，學會正確刷牙方式，以後要每天刷牙，並防止蛀牙。

基隆市教育處和牙醫師公會舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，小朋友和家長練習正確刷牙方式。（基隆教育處提供）

今（2025）年首次舉辦幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華，以學齡前幼兒為對象。（基隆市教育處提供）

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