健康網》孩子總說「不要」？ 心理師授5招調節情緒

黃閎新指出，孩子說不要時，應先覺察自己的情緒、從孩子角度出發、不急著講道理、安撫孩子情緒、不和小孩僵持；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「寶貝，該睡覺囉，快點上床吧！」「我不要！」孩子越來越愛說「不要」。該怎麼辦才好？台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，這時爸媽的耐心和情緒管理很重要，應先覺察自己的情緒、從孩子角度出發、不急著講道理、安撫孩子情緒、不和小孩僵持。讓他們在被理解與支持的環境中，慢慢學會調節自己的情緒。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」 分享，​這是孩子開始發展自主性的表現！大約兩歲左右，孩子開始有自己的想法，對生活中的大小事，都會產生自己的意見，甚至堅持己見，可以說是孩子生命中第一個「叛逆期」。

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面對孩子的「不要」可做5件事。

覺察自己的情緒

黃閎新提到，育兒的日子裡，難免會有情緒低落、疲憊、甚至煩躁的時候，這很正常。但如果感覺快要失控，不妨先停下來深呼吸，給自己一點緩衝時間。可以短暫離開現場、喝杯水、看看手機轉移注意力，甚至走到陽台透透氣，讓自己恢復平靜。

嘗試從孩子的角度出發

黃閎新表示，當孩子說「不要」時，並不代表他們故意對抗，而是他們正在學習「我有選擇權」這件事。試著蹲下來，理解他的想法，或許他只是還想再玩一下，內心還沒有準備好睡覺。

保持冷靜 不急著講道理

黃閎新說明，孩子的情緒有時來得快、去得慢，他們可能還沒有能力快速調適自己的情緒。可以用更溫和的方式陪伴，例如靜靜地坐在地板上，輕輕拍著他的背，或是給他一個溫暖的擁抱，讓他知道：「沒關係，我在這裡陪你。」

黃閎新指出，孩子還沒調整好情緒時，可以給他一個溫暖的擁抱，讓他知道：「沒關係，我在這裡陪你。」；圖為情境照。（圖取自freepik）

給孩子情緒上的安慰

黃閎新指出，有些孩子其實自己也搞不懂為什麼會這麼生氣、這麼抗拒。這時候，比起責罵或懲罰，更重要的是幫助他理解自己的情緒，並學會調適。「你現在是不是覺得還不想睡？」「我知道你很想再玩一下，但我們可以約定，明天再玩，好嗎？」用溫柔的方式，讓孩子學習如何面對自己的感受。

彈性應對 不要陷入對峙

黃閎新說，當孩子的「不要」讓你感到挫折時，試著換個角度思考：「有沒有其他方法可以達成彼此都滿意的結果？」例如，如果孩子不願意立刻睡覺，可以提前預告，也可以事先約定讓孩子他選一本故事書當作睡前儀式，或是讓他自己決定要先刷牙還是先換睡衣，這樣既能尊重孩子的自主性，又能讓生活秩序不至於大亂。

黃閎新補充，孩子的「不要」其實是成長的必經之路，也是他們學習獨立思考的開始。當我們能夠先照顧好自己的情緒，就能用更穩定、更有愛的方式陪伴孩子。

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