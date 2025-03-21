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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》預防攝護腺癌必補4營養 多酚、十字花科上榜

2025/03/21 18:59

營養師表示，對抗攝護腺癌可攝取多酚，能抑制發炎反應，增強免疫系統，可攝取食物如莓果類、堅果類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，對抗攝護腺癌可攝取多酚，能抑制發炎反應，增強免疫系統，可攝取食物如莓果類、堅果類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌早期症狀不明顯，有些患者可能因頻尿、小便卡卡，誤以為只是攝護腺肥大，就醫檢查才發現是攝護腺癌。營養師高敏敏於臉書發文指出，預防攝護腺癌可以補充4大營養，包含：茄紅素食物（如番茄）、十字花科蔬菜（如花椰菜）、鋅（如牡蠣）、多酚（如綠茶）等。平時也要少碰菸、高油食物、加工肉以及容易發霉或污染食物，以免致癌。

4大營養 十字花科、多酚也重要

●茄紅素：番茄、西瓜、紅心芭樂、紅椒、木瓜、櫻桃。強大的抗氧化效果，可中和體內自由基，對於抑制攝護腺的癌細胞生長有很好的效果。

●十字花科：花椰菜、高麗菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍。蘿蔔硫素幫助抗氧化、抑制癌細胞增生和轉移。

●鋅：牡蠣、生肉、鷹嘴豆、雞肉、南瓜籽、芝麻。可增強免疫力，幫助抑制癌細胞擴散，預防攝護腺疾病。

●多酚：綠茶、莓果類、堅果類。優秀的抗氧化能力，幫助對抗自由基，多酚可抑制發炎反應，增強免疫系統。

營養師指出，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜等，含蘿蔔硫素幫助抗氧化、抑制癌細胞增生和轉移；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜等，含蘿蔔硫素幫助抗氧化、抑制癌細胞增生和轉移；圖為示意圖。（圖取自freepik）

小心4大致癌物 黃麴毒素上榜

●吸菸：不僅會提高罹患口腔癌、肺癌等癌症的機率，吸菸者和長期暴露在二手菸環境的人，都會增加罹癌風險。

●高油飲食：包括炸物、高脂肪肉類、高熱量零食。易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。

●加工肉：例如培根、香腸等。屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」可能導致罹患大腸癌的風險。

●發霉、污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。

預防攝護腺癌，加工肉如培根、香腸也要少吃，因為屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」可能導致罹癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

預防攝護腺癌，加工肉如培根、香腸也要少吃，因為屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」可能導致罹癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

攝護腺癌術後飲食一次看

高敏敏補充，營養師常說「預防勝於治療」維持健康的身體是最重要的，但攝護腺癌的病發原因其實不僅僅是因為飲食，也有可能是遺傳、荷爾蒙影響，若真的不幸罹患攝護腺癌也別灰心，只要及早發現、治療是有極高的存活率，不過治療期間難免會出現一些不適症狀，對此，她整理攝護腺癌術後飲食，幫助舒緩副作用。

●放射線治療：屬於前期治療方針，容易有排尿不順、頻尿、腹瀉、性功能障礙副作用，建議選擇清淡好消化的食材，如粥品、蘋果、香蕉，並少量多餐攝取，吃一些含有果膠的蔬果，也可以改善腹瀉。

●荷爾蒙治療：屬於中期治療方針，容易有降低骨密度、體重增加、性慾減退、疲勞副作用，建議補充一些鈣質，避免骨質疏鬆，並搭配優質蛋白質維持肌肉量和人體的修復力，如乳製品、雞胸肉、黑豆等。

●化學治療：屬於晚期治療方針，容易有反胃、食慾不振、口腔潰瘍、腹瀉或便秘副作用。建議選擇些軟質料理，例如粥品、雞精、蒸蛋、絲瓜等，在口腔潰瘍的時候也能攝取營養，並可適量補充高蛋白、低纖維的食材，維持身體機能。

●根除性切除手術：屬於癌細胞無轉移的治療方針，容易有性功能障礙、尿失禁、疲倦、排便卡卡等副作用，剛開刀完除了要多多休養、吃高蛋白質的肉類或低脂海鮮日後也建議要均衡飲食，「彩虹飲食」攝取各種維生素和植化素，打造強壯保護力。

高敏敏補充，攝護腺肥大與攝護腺癌前期症狀很相似，有些長輩因為不好意思開口就會默默忽略警訊，建議身體有不適症狀，就尋求專業醫師的幫助，維持健康人生。

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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