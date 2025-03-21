健康網》蔡瑞雪報案因「性騷」 心理師談痊癒步驟

蔡瑞雪驚傳遭到性騷擾，除在深夜上警局報案以外，花近6小時做筆錄。（資料照，記者陳逸寬攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕北一女神蔡瑞雪在今（21）日凌晨發文透露自己在深夜到警局報案，啟動《跟蹤騷擾防制法》程序。然細節則尚未清楚說明，僅說自己被「性騷擾」。

據報導，蔡瑞雪在IG限時動態發文提到，這幾天過得很煎熬，因為被性騷擾，再加上有人假冒她的身分去詐騙她周遭的友人，「讓我既害怕又無力」，儘管如此「仍選擇勇敢站出來，去報警，為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」且做筆錄花了6個小時，過程相當疲憊。她想強調不論是詐騙或性騷擾，都要勇敢報警，保護自己，真相值得被看見，你也值得被好好對待。並感謝警察的耐心處理。

請繼續往下閱讀...

蔡瑞雪因遭受性騷擾以及跟蹤而報案，並簡單說明狀況。（翻攝IG）

台北市童伴心理治療所心理師余佳容在臉書粉專「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程」發文指出，性騷擾是一個嚴重的社會問題，它不僅傷害了受害者的尊嚴 和心靈，也侵犯了他們的人權 。最近台灣新聞中不斷曝光的一系列「#MeToo」案例再次引起了社會的關注。這些案例揭示出在娛樂圈、工作場所和社會各個層面仍存在著性騷擾問題，讓大家深感憂慮，並了解需要被嚴肅看待這個問題。

事實上，無論男性還是女性，大多數對他人進行性騷擾的人都希望控制和支配他人。當加害者對某人擁有權力時，他會感到更有掌控感 。並且讓他們的目標感到尷尬和羞辱，從而獲得性刺激。

性騷擾更多地涉及使用權力來控制和傷害他人。同時其他人認為在工作場所，性騷擾是一種操縱的形式。這是一種將注意力集中在性方面而非工作價值上的方式。

也有很多人會問為什麼人們當下不對性騷擾做出反應或告訴？大多數研究人員認為，實際上經歷性騷擾的人數可能高於目前報告的數量。事實上，很難衡量工作場所中它發生的頻率，因為人們往往不會提出投訴。除了很難舉報和證明外，性騷擾受害者通常擔心如果他們報案，他人會對他們有何看法。他們常常因為所發生的事情而感到尷尬和羞愧。不報告性騷擾的另一個原因，是害怕報復，當受害者提出抗議或要求停止對待時，他們害怕遭到敵視和指責。

根據2015年的一項調查，18至34歲女性中，多達1/3在工作場所遭受性騷擾。其中，81%的女性經歷過言語騷擾，44%受到過性進攻和不受歡迎的觸摸，25%處理過猥褻的短信或電子郵件。同時，75%的女性受到男同事的騷擾，10%受到女同事的騷擾。

然而，很少有女性報告這種問題。事實上，71%的女性表示，她們從未向工作場所報告遭受的性騷擾。而在那些報告了騷擾的29%中，只有15%認為該問題得到了妥善處理。對於致力於教育他人有關性騷擾預防的人來說，這些數據著實令人失望。

此外，性騷擾不僅限於男性對女性，女性對女性的性騷擾、男性對男性的性騷擾和女性對男性的性騷擾也是存在並違法的。性騷擾可能導致受害者產生憂鬱、焦慮、羞恥感、內疚和自責等種種情緒。如果你在工作中經歷了性騷擾，有幾件事情可以幫助你從這種經歷中康復，通過一些努力和外部輔導，你應該能夠理解自己的經歷，痊癒並繼續前進。

以下是每位受害者在從性騷擾中痊癒的過程中應採取的一些步驟。

●接受發生的事情：這意味著要確認你的經歷，不要對發生的事情進行最小化或為施害者找藉口。更重要的是允許自己感受情緒。不要壓抑你感受到的傷痛和憤怒。尋找健康的方式來表達這些情感。

●減壓活動：你可以做一些讓你減輕壓力的事，例如禱告、冥想、瑜伽或其他任何令你放鬆的活動。

●與某人談談騷擾的經歷：與一個可信任的人談談總是有幫助的。試著找一個尊重你的感受和觀點的人。不要與那些告訴你你反應過度或情緒化的人分享你的想法和感受。如果你沒有人可以與之交談你的經歷，可以考慮加入一個支持性社團。

●寫下你的經歷：描述性騷擾如何影響到你，探索你正在感受的情緒。有時，在你的日記中寫一封給騷擾你的人的信件也是有幫助的，說出你希望自己曾經說過但沒有說出口的所有話，這樣做對你是有幫助的。寫日記還可以幫助你理解自己所經歷的事情，而且這是一個安全的方法，你可以盡情表達你的想法而不需要過濾任何內容。

●停止自責：發生在你身上的事情，不是你的錯！你沒有引起它，也無法控制對方。同時提醒自己，你無需感到羞愧或內疚，自責只會延緩你的痊癒過程，要清楚地知道唯一有罪的人是施害者。專注於這一事實，並以此賦予自己力量。

●提醒自己已經結束：療癒過程的重要一部分是將過去放下，從你所經歷的創傷中解脫出來。有時這意味著換工作，這也許事件好事情，這也許會讓你發現你真正的自我。太多時候，一個人的身份與他們的工作聯繫在一起。相反，重新發現你獨特的特質、開始一個新的愛好並培養新的興趣。最重要的是，不要糾結於發生在你身上的事情。找到一種健康的方式把過去放在身後，並對生活中的事物保持積極的態度。

●尋找專業人士幫助：如果你發現從經歷中難以繼續前進，你可能會受益於尋求一位專業諮商師的幫助。

此外，建立一個堅強的支持系統也很重要。讓自己身邊圍繞理解你的人，他們可以提供支持和陪伴 。在面對性騷擾的情感創傷時，尋求他們的支持是非常有益的。

處理性騷擾的創傷是一件不應該被拖延或忽視的事情。更重要的是我們要探索內心的情感，找到健康的處理方式。太多時候，人們嘗試用其他事情，如忙碌的工作或飲食來麻痺自己的感受。

有些人甚至會藉著濫用藥物和酒精來麻痹痛苦，暫時忘記這段經歷。但這些都不是健康的應對方式。如果你發現自己無法自行培養良好的應對技巧，務必向醫生或諮商師尋求專業的建議。請記住，尋求幫助並不表示軟弱，相反的它是智慧和勇氣的體現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法