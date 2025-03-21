台南登革熱誘卵桶卵粒數大增 仁德、安南區最多

台南市3月份誘卵桶卵粒數平均陽性率大增，市府呼籲市民儘速落實「巡、倒、清、刷」。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕登革熱防治中心統計，3月誘卵桶卵粒數平均陽性率達12.73%，以仁德、安南區增加最多，顯示社區傳播風險高；4月1日起若查獲陽性容器，將逕行舉發依法開罰。

根據南市登革熱防治中心統計，3月誘卵桶卵粒數的平均陽性率12.73%，較2月份平均4.06%明顯增加，其中仁德區、安南區平均陽性率增加最多；且經調查病媒蚊陽性容器樣態，以桶、缸、甕、盆最多，約佔66%，其次為帆布、大型塑膠袋等，皺褶積水處亦容易被忽略。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，時序已進入春暖花開的春季，氣溫逐漸回升，且近期偶有零星降雨，是最適合病媒蚊生長的天氣型態，呼籲市民朋友及社區志工把握黃金孳清期，落實「巡、倒、清、刷」。

登革熱防治中心主任尤天厚提醒，防疫工作須你我一同參與，在氣溫逐漸回暖影響下，蚊媒指數將快速上升，只要積水0.5公分高度即可孳生病媒蚊孑孓，提醒民眾務必落實環境孳清工作，持續巡查及清除家戶室內外積水容器及資源回收工作，消滅病媒蚊孳生源，徹底防治登革熱。

尤天厚表示，本市公、私場所之所有人、管理人或使用人應主動清除場所內之登革熱病媒蚊孳生源，自114年4月1日起，一經查獲孳生源，則依傳染病防治法第25條及第70條規定，逕行舉發並處3000元以上、15000元以下罰鍰 。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法