子宮頸癌不再是「癌王」 台灣防治引國際關注

國健署與APEC合辦的「APEC消除子宮頸癌國際研討會」今（21日）在台北登場，來自美國、澳洲、日本、韓國及多個東南亞國家的13個APEC經濟體專家齊聚。（國健署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕曾高居國內女性癌症排行榜首位的子宮頸癌，如今已大幅退位，這有賴於全民健保及政府長期推動的預防政策，自1995年起，政府提供30歲以上女性每年一次免費抹片檢查，2008年起，進一步補助國中女生接種HPV疫苗。根據統計，子宮頸癌的發生率與死亡率至今已下降超過七成，從「榜首」滑落至發生率第10名、死亡率第8名，亮眼成績也吸引國際關注。

國民健康署與APEC合辦的「APEC消除子宮頸癌國際研討會」今（21日）在台北登場，來自美國、澳洲、日本、韓國及多個東南亞國家的13個APEC經濟體專家齊聚，會中中央研究院特聘研究員陳建仁、澳洲墨爾本大學的Julia Brotherton教授，及美國癌症協會的Robert A. Smith教授，分別分享台灣、澳洲與美國在子宮頸癌防治上的成功案例與策略。

請繼續往下閱讀...

根據世界衛生組織（WHO）統計，2022年全球約有65萬名女性罹患子宮頸癌，其中近35萬人因此喪命。為了加速終結子宮頸癌，WHO訂下「90-70-90」全球目標，即在2030年前90%的女孩在15歲前完成HPV疫苗接種、70%的婦女在35至45歲間接受兩次高效能篩檢、90%的確診者獲得適當治療。

雖然台灣在OECD與APEC成員國中，防治成果名列前茅，但2022年子宮頸癌標準化發生率每10萬人7.6人，距WHO所訂「每10萬人發病率低於4人」的消除標準，仍有努力空間。對此國健署署長吳昭軍表示，自今年起將再推新措施，將抹片篩檢對象下修至25歲，提供35、45與65歲女性HPV DNA檢測服務，並首次將國中男生納入HPV疫苗接種對象，全面強化群體免疫力。

國健署也說，透過此次研討會，展現我國長年在子宮頸癌防治上的努力與成果，也深化與APEC各經濟體間的合作與交流，為全球女性健康及亞太地區的永續發展做出貢獻。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法