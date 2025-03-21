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健康 > 杏林動態

中台灣缺血O型庫存不到5天 捐血活動第6站到台中市

2025/03/21 12:53

中台灣醫療院所每天需要8百袋血液，圖為捐血車作業情形。（記者黃旭磊攝）

中台灣醫療院所每天需要8百袋血液，圖為捐血車作業情形。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣醫療院所每天需要8百袋血液，台中捐血中心統計，O型血液庫存僅4.5天屬於缺血狀況，中市呼籲在1個月內募集1萬袋熱血。「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華，今（21）日移師台中市，台中市長盧秀燕登上捐血車，剛好遇到民進黨台中市議員黃守達挽袖捐血，市議員江肇國也捐血5百c.c.，盧秀燕與大大數位董事長戴永輝感謝議員踴躍捐出熱血。大大數位基金會也攜手群健有線電視，捐贈台中市政府復康巴士，為弱勢市民提供社會互動助力。

台中市議員黃守達（中）捐血遇到市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

台中市議員黃守達（中）捐血遇到市長盧秀燕。（記者黃旭磊攝）

台中、彰化、雲林、南投及雲林地區醫療院所，各型血液庫存均不到9天，大大數位基金會上午在台中市府廣場舉辦「大大攜手 讓愛延續」捐血活動，要在一個月內於全台7縣市，募集12000袋熱血，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、台中榮民總醫院長傅雲慶、前陸委會主委邱太三及前外交部長李大維，與民進黨市議員陳雅惠等人到場，呼籲社會大眾捐血傳愛。

台中捐血中心主任林冠州表示，中台灣醫療院所每天需要8百袋血液，以O型庫存不到5天最缺，而各型血液平均庫存約5.9天，低於7天庫存就是缺血狀況。

台中市長盧秀燕登上捐血車，剛好遇到台中市議員黃守達（右2）挽袖捐血。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕登上捐血車，剛好遇到台中市議員黃守達（右2）挽袖捐血。（記者黃旭磊攝）

江啟臣在場表示，立法院甲級動員投票後要求立委挽袖捐血，而盧秀燕與戴永輝登上捐血車，剛好遇到黃守達與民眾挽袖捐血，盧秀燕大讚議員年輕有活力，並稱讚在旁金融業市民「慧娟」一次捐血5百c.c.「很會捐血」。

戴永輝強調，「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華，第6站來到台中市，號召17歲至65歲民眾挽袖，即日起到3月26日，指定地點捐血250c.c.就能獲得二選一好禮。

「大大攜手 讓愛延續」捐血活動，要在一個月內募集12000袋熱血。（記者黃旭磊攝）

「大大攜手 讓愛延續」捐血活動，要在一個月內募集12000袋熱血。（記者黃旭磊攝）

大大數位基金會攜手群健有線電視，捐贈台中市政府復康巴士。（記者黃旭磊攝）

大大數位基金會攜手群健有線電視，捐贈台中市政府復康巴士。（記者黃旭磊攝）

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