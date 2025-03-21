健康網》虐童案引「替代性創傷」諮商師談自我守護3法

近期新聞上不少紛擾，讓人心裡混亂。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少社會大案，衝擊人心甚鉅。震驚全國的「剴剴案」近日引發民眾上街陳情，疾呼幼童保護之重要；另方面同為兒少相關，「黃子佼案」引發兒少性剝削的討論與防範，不少人譴責加害者同時，對於受害者的遭遇相當同情。然長時間觀看YouTube名人的討論，社群媒體的討論或網路新聞推播，甚至只是瞥見電視新聞的一句話，都讓人身心備受煎熬，混亂不已。

昨（20）日剴剴案開庭，民眾聚集在臺北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援。（資料照，記者陳志曲攝）

諮商心理師林之珮在粉專「象家園心理諮商所」談到，近期遇到不少個案都是看到近期的新聞時事，感到情緒激動。「我知道，這份憤怒，這份撕心的疼痛，不只是情緒，那是他們心中的愛。所以他們無法對這些新聞視而不見。」他認為受到這些新聞困擾者，內心深處，有一個信念說：「世界不能是這樣的，孩子不能被這樣對待，不應該沒有人負責，不可以這樣算了。」

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他們的內在經歷了什麼？林之珮認為有這些狀況：

●替代性創傷：當我們持續關注、投入某些角度，即使沒有直接經歷，也可能產生類似於創傷受害者的情緒經驗。我們可能會感到憤怒、悲傷、無力，並且循環在這些感受中。

●創傷觸發：如果新聞中的事件與我們過去的傷痛經歷有相似之處，可能會觸發感同身受的情緒與身體反應。例如，曾在童年經歷虐待的人，看到兒童受害的新聞時，整個身心狀態，可能彷彿進入當年的時空。

●資訊過載：這類新聞通常伴隨著大量的追加報導、網路論述、留言。我們的不敢相信與無法接受，會讓我們不斷追蹤資訊，想要釐清事情的真相，卻發現自己逐漸被資訊淹沒。大腦長時間處於高壓狀態，可能導致焦慮、憂鬱、失眠，甚至讓我們與自己的生活脫節，感覺整個人漂浮著，無法穩穩地站在當下。

林之珮提醒：「我們需要了解，我們的心能夠承載多少？如何在關懷社會的同時，自我守護？」林之珮提出下列建議。

●將關懷化為行動：憤怒可以成為燃料，但如果只是燃燒自己，只會留下疲憊與無力。願意的話，對相關單位表達支持、捐款，或者清楚坦誠地發表自己的立場，都能讓這份關懷有安全的出口。

●設定資訊攝取的界線：我們無法承受無限的資訊量。當我們做出行動後，就允許自己只接收「限量」的新聞，留出消化與沉澱的空間。在足夠的空間裡，你才會知道這件事跟你內心的「傷口」，或「正義感」有怎樣的連結，才能好好的問自己：什麼是我需要的？什麼是這個社會需要的？

●照顧身體，穩住日常：要讓大腦停下來不容易，最簡單的方法是接觸大自然、運動、穩定作息，身體有力量，內心才有足夠的空間承載這些感受，而不是被淹沒。

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