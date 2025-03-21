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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》胸大易得乳癌？ 醫：緻密度才是關鍵

2025/03/21 10:41

醫師指出，從統計來看，胸部越硬、緻密度越高的人，得到乳癌的機率會比較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，從統計來看，胸部越硬、緻密度越高的人，得到乳癌的機率會比較高；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕或許有些人會認為胸部大代表胸部組織比較多，得到乳癌的機會應該也會比較高，不過天成醫療體系天祥醫院副院長江坤俊表示，從統計上並沒有看到這種數據，反而是胸部越硬、緻密度越高的人，得到乳癌的機率會比較高。

江坤俊在臉書專頁「江坤俊醫師」影片中說明，歐美人士普遍胸部都比亞洲人大，但歐美人得到乳癌的機率，並沒有比亞洲人高。至於胸部緻密這件事情是天生的，有的人胸部天生就比較硬，有的人天生就比較軟，因此乳房的大小與得乳癌的機率真的沒什麼關係。

國民健康署臉書網頁指出，111年癌症登記報告顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，而乳房X光攝影檢查可發現無症狀的0期乳癌，能及早治療進而降低乳癌死亡率及經濟負擔，定期做乳攝，以早期發現早期治療。

國健署表示，為了及早發現乳癌並降低死亡率，自今年（114）元旦起，已擴大乳房X光攝影檢查補助對象為40-74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢，國際研究證實，乳房X光攝影檢查可早期偵測癌症進而降低死亡率。

國健署提醒，乳癌的危險因子包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。

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