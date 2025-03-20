健康網》月經變少沒問題嗎？ 醫：取決當下人生規劃

醫師強調，月經不是排毒，經血少，並不會變不健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信很多女生都聽過「月經代表女生的健康」，因此稍有不對就該立刻衝婦產科報到？禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，經血量變化只是結果，要不要擔心該取決於當下的人生規劃，沒有生育打算的話，卵巢偶爾罷工很常見；備孕中則需要多加留意，因為規律排卵是受孕的基本條件，也強調，月經不是排毒，經血少，並不會變不健康。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文分享，她經常在診間被問到「月經變少，我總覺得怪怪的，這樣真的沒問題嗎？」這時她會請女生跟著她念「正常排卵→內膜增厚→才會有經血」所以經血量變少，最常見的原因就是—沒有排卵。

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烏恩慈說明，身體是一個系統，當系統平衡出問題，最先被犧牲的，通常是生殖系統，而不是心肺、免疫或消化系統，當發現月經量變少，真正該做的，不是急著吃補藥，而是檢查自己的生活：熬夜嗎？壓力大嗎？熱量攝取太少？最近有重感冒或生病嗎？

烏恩慈指出，當下沒有生育打算的話不用擔心，因為卵巢偶爾罷工很常見，這個週期沒排卵，不會增加日後不孕的風險。但備孕中的人就要留意，規律排卵是受孕的基本條件，建議搭配基礎體溫、排卵試紙確認有沒有排卵。

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