健康網》春分小心「春睏」 中醫師：吃這「湯」更好

中醫師方志男建議可以吃四神湯來去濕。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日為春分，剛好是立春、立夏兩個節氣的中間，因此得名。在這春暖花開的時刻，卻又要小心「春天後母面」，在清明前夕時常下雨、忽冷忽熱，不少人會因此感到疲倦、情緒低落，稱為「春睏」。中醫師方志男建議，近期避免吃生冷、冰品以及燥熱食物（如炸物、辣的東西）。且保持運動習慣，以排除濕氣。

方志男表示，春分時節已接近清明節與梅雨季，此時氣溫漸漸回升、濕氣重，容易引發「春睏」，人會感到倦怠感、情緒低落、懶散。

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方志男建議，近日的飲食避免冰冷、生冷的食物，或是剛從冰箱拿出來的食物不要馬上吃；生冷、冰品這時節最好斟酌食用。且因尚未進入夏季，氣溫有時偏涼，吃冰易使體質偏寒，容易引發鼻過敏、感冒等。

如何讓自己減少濕氣過重的情形？方志男建議，「運動」最好！適當運動流汗，能夠有效排濕氣。另外，吃「薑」也有用，例如喝薑茶或在煮飯把薑入菜。方志男表示，薑可以發汗、利水，且帶溫性，可去寒。方志男建議可用薑與黑糖水一起煮，或搭配檸檬，或是和紅棗、枸杞、菊花等藥材煮茶一起飲用。

另一項去濕藥膳為大家耳熟能詳的「四神湯」，其中的山藥、茯苓可健脾胃除濕，薏仁可除濕、幫助免疫系統提升，芡實可補腎、收腎氣，避免過度利水，達到平衡身體水分。除了直接喝，也可配飯、燉排骨。

春分時節到來，中醫師提出飲食建議。（圖取自PhotoAC）

最後方志男建議，春天要運動的話盡量選在「早上」。因為春季是一年的開始，而早晨是一天的開始，早上運動對健康幫助相當好。飲食上則除了前述的減少生冷與冰品外，也禁吃燒烤、油炸、燥熱或辛辣的料理，容易引起皮膚過敏，或有鼻子過敏、鼻竇炎的話容易發作。

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