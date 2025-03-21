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健康網》夫「無精症」天生無輸精管 妻卻曾懷孕？醫冷靜回應

2025/03/21 21:25

健康網》夫「無精症」天生無輸精管 妻卻曾懷孕？醫冷靜回應

有男性做結紮手術，卻被醫師意外發現有無精症。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性在決定結紮時，可能從未想過，這個手術會意外揭露一個「不能說的秘密」。一名男子到診所準備接受結紮手術，沒想到術前檢查時，醫師竟發現他的輸精管「消失了」，進一步檢查後確診為「無精症」。然而，該男子卻堅稱妻子曾懷孕過。醫師瞬間語塞，只能冷靜回應，避免觸及敏感話題。

收治該名患者的顧家醫療總院長顧芳瑜表示，這名病患來求診時，原本只是單純想結紮避孕。由於結紮手術需先確認輸精管的健康狀況，顧芳瑜在觸診時意外發現摸不到輸精管，懷疑可能是天生的「輸精管萎縮」，因此建議對方進一步檢查精蟲狀況。結果證實，該男子患有無精症。然而當事人堅稱妻子曾懷孕過，只是當時夫妻認為時機不成熟，因此選擇終止懷孕。

由於輸精管萎縮通常是先天性基因缺陷所致，且醫學上尚未發現後天萎縮的案例，顧芳瑜為免影響夫妻關係，只能回應：「雖然目前無確切案例，但後天萎縮的可能性仍不能完全排除。」

顧芳瑜表示，男性若長期未避孕卻遲遲無法讓另一半懷孕，建議可主動檢查精蟲數量及活動力。無精症不代表完全沒有精子，而是需要判斷其類型，以確認是否有治療機會。

無精症可分為兩種主要類型：

●阻塞性無精症：指精子通道受阻，如輸精管先天缺損或因感染、手術造成阻塞。此類型患者的睪丸功能與荷爾蒙水平通常正常，因此可透過「睪丸取精術」取出精子，進一步進行人工受孕。

●非阻塞性無精症：通常與睪丸功能異常或基因缺陷有關，導致精子生成困難。某些基因突變仍可能有治療機會，但若已無法恢復，則可能需要考慮精子捐贈或領養。

顧芳瑜說明，以該案例來說，由於患者的睪丸功能仍正常，表示睪丸可能仍能夠產生精子。因此，即使確診無精症，仍可考慮透過「睪丸取精術」取得精子，以進行人工生殖。他也提醒，無精症通常沒有明顯症狀，許多男性直到備孕多年未果，或像該案例因為想做結紮才發現問題。建議有以下情況的男性，可以考慮主動進行檢查：

●長期備孕無果：嘗試懷孕一年以上仍未成功，建議夫妻雙方共同檢查。

●曾有生殖器手術史：如疝氣修補術、隱睪症手術等，可能影響精子輸出。

●家族病史：若家族中有不孕症、睪丸功能異常等情況，可能與遺傳因素有關。

●青少年時期未曾經歷正常發育：如睪丸未發育完全、體毛較少，可能與男性賀爾蒙不足有關。

顧芳瑜建議，若有生育計畫，應及早檢查精液分析，確認精子數量與品質，避免錯過黃金生育期。現代醫療技術進步，即便診斷出無精症，仍可透過輔助生殖技術尋求解方。

健康網》夫「無精症」天生無輸精管 妻卻曾懷孕？醫冷靜回應

醫師提醒，無精症通常沒有明顯症狀，許多男性直到備孕多年未果，或是結紮前才發現問題。（圖取自shutterstock）

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